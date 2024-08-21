Стародубцева вышла в финал квалификации US Open, обыграв китаянку
Юлия продолжает успешные выступления в отборах на турнирвх Grand Slam
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№146 WTA) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата США по теннису.
Во втором раунде отбора украинка у трех сетах переиграла китаянку Гао Синьюй (№235 WTA).
US Open. Второй круг квалификации
Юлия Стародубцева (Украина) – Гао Синьюй (Китай) – 6:3, 4:6, 6:0
Это была 1-я встреча теннисисток.
В финальном раунде Стародубцева сыграет с британкой Сонай Картал (№163 WTA).
Отметим, что в 2024 году Стародубцева стартовала в квалификации всех турниров Grand Slam и пока что не проиграла ни одного матча в отборе.
Ранее в основную сетку US Open 2024 не смогли пробиться Катарина Завацкая, Анастасия Соболева и Дарья Снигур.
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