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US Open
21 августа 2024, 20:35 | Обновлено 21 августа 2024, 20:41
964
5

Стародубцева вышла в финал квалификации US Open, обыграв китаянку

Юлия продолжает успешные выступления в отборах на турнирвх Grand Slam

21 августа 2024, 20:35 | Обновлено 21 августа 2024, 20:41
964
5
Стародубцева вышла в финал квалификации US Open, обыграв китаянку
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№146 WTA) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата США по теннису.

Во втором раунде отбора украинка у трех сетах переиграла китаянку Гао Синьюй (№235 WTA).

US Open. Второй круг квалификации
Юлия Стародубцева (Украина) – Гао Синьюй (Китай) – 6:3, 4:6, 6:0

Это была 1-я встреча теннисисток.

В финальном раунде Стародубцева сыграет с британкой Сонай Картал (№163 WTA).

Отметим, что в 2024 году Стародубцева стартовала в квалификации всех турниров Grand Slam и пока что не проиграла ни одного матча в отборе.

Ранее в основную сетку US Open 2024 не смогли пробиться Катарина Завацкая, Анастасия Соболева и Дарья Снигур.

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Юлия Стародубцева US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 5
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C.Пеклов
Молодець,спекотно,дуже важко грати.В 3 сеті повесила китаянці бублика
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+3
Vitaly Kozak
Далі досить непроста британка. Прорвало цю молоду суперницю на Вімблдоні. Пройшла й старшу андрєєву, і Кирстю, і Бюрель. Тільки Гофф зупинила її.
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+2
Павло
Шикарний заголовок 
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+1
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Олександр Науменко
В цьому році Картал взяла 5 титулів W35, після Гофф виграла 12 ігор поспіль, не програвши жодного сету. Пре семимильними кроками.
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0
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