Стародубцева вышла в финал квалификации US Open, обыграв китаянку

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№146 WTA) вышла в финал квалификации Открытого чемпионата США по теннису.

Во втором раунде отбора украинка у трех сетах переиграла китаянку Гао Синьюй (№235 WTA).

US Open. Второй круг квалификации

Юлия Стародубцева (Украина) – Гао Синьюй (Китай) – 6:3, 4:6, 6:0

Это была 1-я встреча теннисисток.

В финальном раунде Стародубцева сыграет с британкой Сонай Картал (№163 WTA).

Отметим, что в 2024 году Стародубцева стартовала в квалификации всех турниров Grand Slam и пока что не проиграла ни одного матча в отборе.

Ранее в основную сетку US Open 2024 не смогли пробиться Катарина Завацкая, Анастасия Соболева и Дарья Снигур.