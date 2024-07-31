Без Надаля. Определены участники 1/8 финала Олимпийских игр 2024 по теннису
Рафаэль проиграл Джоковичу, Алькарас, Рууд, Циципас и Зверев идут дальше
30–31 июля состоялись матчи 1/16 финала олимпийского мужского теннисного турнира 2024 в Париже.
Легендарный Рафаэль Надаль завершил выступления на Олимпиаде, уступив Новаку Джоковичу.
Карлос Алькарас справился с Талоном Грикспором, а Стефанос Циципас одолел Дэна Эванса.
Каспер Рууд в трех сетах выиграл у Андреа Вавассори, а Александр Зверев прошел Томаша Махача.
Поединки 1/8 финала Олимпийских игр пройдут 31 июля.
Олимпийские игры 2024. Мужчины. Пары 1/16 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Рафаэль Надаль – 6:1, 6:4
Доминик Кепфер – Маттео Арнальди – 3:6, 6:2, 6:1
Себастьян Баэс [12] – Бенджамин Хассан – 6:2, 3:6, 7:6 (7:3)
Даниэль Эванс – Стефанос Циципас – 1:6, 2:6
Александр Зверев [3] – Томаш Махач – 6:3, 7:5
Стэн Вавринка – Алексей Попырин – 4:6, 5:7
Лоренцо Музетти [11] – Мариано Навоне – 7:6 (7:3), 6:3
Джек Дрейпер – Тейлор Фритц – 7:6 (7:3), 3:6, 2:6
Нижняя часть сетки
Каспер Рууд [6] – Андреа Вавассори – 4:6, 6:4, 6:3
Франсиско Черундоло – Уго Умбер [10] – 7:5, 6:7 (5:7), 7:5
Феликс Оже-Альяссим [13] – Максимилиан Мартерер – 6:0, 6:1
Себастьян Офнер – Даниил Медведев [4] – 2:6, 2:6
Ян-Леннард Штруфф – Корентен Муте – WO. Муте
Якуб Меншик – Томми Пол [9] – 3:6, 1:6
Роман Сафиуллин – Томас Мартин Этчеверри – 6:0, 7:6 (7:4)
Таллон Грикспор – Карлос Алькарас [2] – 1:6, 6:7 (3:7)
Олимпийские игры 2024. Мужчины. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Новак Джокович [1] – Доминик Кепфер
Себастьян Баэс [12] – Стефанос Циципас
Александр Зверев [3] – Алексей Попырин
Лоренцо Музетти [11] – Тейлор Фритц
Нижняя часть сетки
Каспер Рууд [6] – Франсиско Черундоло
Феликс Оже-Альяссим [13] – Даниил Медведев [4]
Корентен Муте – Томми Пол [9]
Роман Сафиуллин – Карлос Алькарас [2]
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