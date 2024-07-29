Главный фаворит Олимпиады-2024 по теннису пробился в 1/8 финала
Карлос Алькарас переиграл Таллона Грикспора во 2-м раунде Олимпийских играх
Испанский теннисист Карлос Алькарас (Испания, ATP 3), который считается главным фаворитом олимпийского теннисного турнира 2024 в Париже, пробился в 1/8 финала.
Во 2-м раунде чемпионат Ролан Гаррос и Уимблдона этого года одолел Таллона Грикспора (Нидерланды, ATP 28) за 1 час и 48 минут.
Олимпийские игры 2024. 1/16 финала
Таллон Грикспор (Нидерланды) – Карлос Алькарас (Испания) [2] – 1:6, 6:7 (3:7)
Это была 5-я встреча соперников. Алькарас выиграл все очные поединки.
В 1/8 финала Карлос сыграет против Романа Сафиуллина (АТР 66).
Для Карлоса это первое выступление на Олимпийских играх. На старте соревнований он одолел Хади Хабиба.
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