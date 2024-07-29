Рафа заиграл только под конец матча. Джокович одолел Надаля на Олимпиаде

29 июля на корт имени Филиппа Шатрие вышли два легендарных теннисиста.

Новак Джокович (Сербия, ATP 2) и Рафаэль Надаль (Испания, ATP 161) боролись за место в 3-м раунде олимпийского теннисного турнира 2024 в Париже.

Встреча завершилась победой Джоковича в двух сетах за 1 час и 45 минут.

Олимпийские игры 2024. 1/16 финала

Новак Джокович (Сербия) [1] – Рафаэль Надаль (Испания) – 6:1, 6:4

Это была 60-я встреча соперников. Новак выиграл 31-й очный поединок, у Надаля – 29 побед.

Перед стартом поединка Рафы и Ноле многие СМИ назвали это противостояние «Танцем в Париже». К сожалению, Надаль заиграл только под конец матча, когда со счета 0:4 сделал 4:4, но затем все же проиграл последние 2 гейма.

В 1/8 финала Олимпиады Новак сыграет либо против Доминика Кепфера (Германия, ATP 63), либо против Маттео Арнальди (Италия, ATP 40).

Джокович является бронзовым медалистом Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Единственное достижение, которое так и не покорилось Новаку – золото Олимпиады.

На старте ОИ-24 Джокович не менее уверенно справился с Мэттью Эбденом, а Надаль переиграл в трех партиях Мартона Фучовича.