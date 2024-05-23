Главные сенсации из топ-5 чемпионатов, пробившиеся в Лигу чемпионов

Фактически в каждом сезоне большой европейской пятерки находятся команды-выскочки, команды-сюрпризы. Но вот так, чтобы такие команды нашлись сразу в каждом из ведущих континентальных первенств – такого не было уже давно. Окромя привычных грандов, путевки в следующий розыгрыш Лиги чемпионов завоевали и «темные лошадки», в которых перед стартом сезона верили, разве что, самые заядлые их фанаты.

Тем не менее, это случилось: в главном континентальном турнире теперь будут выступать возмутители спокойствия, которые взбудоражили свои национальные чемпионаты. Мы решили рассказать обо всех сразу.

Лига 1

Брест

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В минувшем сезоне Лигу 1 поставил «на уши» скромный «Ланс», завоевавший прямую путевку в Лигу чемпионов. В нынешнем сезоне нашлась еще одна сенсация – «Брест». Однако если сравнивать эти две команды, то «Ланс» на фоне «Бреста» выглядит если и не исполином, то в разы внушительнее, так как «красно-желтые» ранее становились чемпионами Франции и имеют неплохой опыт выступления в еврокубках, а вот «Брест» – это настоящий ноунейм.

В только что завершившемся чемпионате Франции «Брест» занял третье место. Это самое высокое достижение в истории этого скромного клуба, годовой бюджет которого – порядка 48 миллионов евро. Для сравнения: один Килиан Мбаппе обходился «ПСЖ» дороже.

Суммарная стоимость футболистов «Бреста» – порядка 80 миллионов. В Лиге 1 дешевле котируются лишь «Гавр» и «Клермон».

И вот эта команда, которая доселе гордилась лишь восьмым местом в национальном первенстве, добытом в далеком 1987 году, в нынешнем сезоне отчаянно преследовала «Сен-Жермен» (бретонцы долго шли на втором месте) и в итоге оказалась на медальном пьедестале.

И вывел ее на этот пьедестал такой же ноунейм, как и вся эта команда, весь этот клуб. Тренирует «Брест» Эрик Руа. Это имя до недавнего времени ни о чем не говорило даже сведущему специалисту, не говоря уже о нейтральных болельщиках. Руа в свое время был неплохим футболистом, но в качестве тренера имел непродолжительный опыт в «Ницце». Да и тот – тринадцать лет назад. Приглашение этого специалиста в «Брест» в прошлом сезоне можно считать исключительной удачей – и для клуба, и для самого тренера.

В минувшем сезоне Руа смог спасти «Брест» от вылета: на момент прихода Эрика в команду, она занимала последнее место в таблице. Но Руа смог улучшить результаты, и «Брест» спасся. А в нынешнем сезоне «Брест» и его тренер стали главной сенсацией Лиги 1. Неудивительно, что именно наставника «Бреста» признали лучшим тренером Франции сезона 2023/2024.

Вряд ли нам всем что-то скажут и имена лидеров «Бреста». Лучший бомбардир команды – дель Кастильо (восемь забитых мячей и столько же точных передач), главное действующее лицо в полузащите – Лис-Мелу, надежда в обороне – Шардонне и Брассье. Трансферная стоимость каждого из них – не выше восьми миллионов евро.

Хотя не исключено, что «Брест» сможет заработать на продажах своих лидеров серьезные деньги, ведь одно дело – продавать неудачников, а совсем другое – творцов главной французской сенсации нынешнего сезона.

АПЛ

Астон Вилла

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По сравнению с третьей командой Лиги 1 четвертая команда АПЛ смотрится явно предпочтительнее. Не нужно забывать, что «Астон Вилла» –обладатель Кубка чемпионов. Однако главный успех вилланов датирован уже очень далеким 1982 годом. В 1983 году бирмингемцы сыграли последний раз в самом престижном континентальном состязании. И вот в 2024 году испытают свою удачу снова.

«Астон Вилла» уже давно не является грандом английского футбола. В топ-четверку АПЛ вилланы пробились впервые с 1996 года. Ранее они занимали четвертое место в Чемпионшипе. Именно командировка во второй эшелон английского футбола и позволила команде перезагрузиться.

Хотя поначалу перезагрузка казалась проваленной. Вилланы доверили тренерский мостик Джеррарду. Однако знаковый для английского футбола персонаж оказался неважным тренером. Под его руководством «Вилла» завалилась. И вот тогда на помощь подоспел Унаи Эмери. Испанцу понадобилось всего два сезона, чтобы вывести свою команду в Лигу чемпионов.

Именно Эмери называют главным творцом успеха «Астон Виллы». Унаи номинирован на звание лучшего тренера АПЛ нынешнего сезона. Футбол «АВ» сложно назвать зрелищным или доминирующим, однако команда Эмери как никто в АПЛ умеет использовать свободное пространство. И выжимать максимум из чужих оплошностей.

Неоспоримым лидером «Астон Виллы» является нападающий Олли Уоткинс, на счету которого 19 забитых мячей и аж 13 результативных передач (по числу ассистов Уоткинс лучший в чемпионате). Кроме него, следует отметить полузащитников Макгинна, Луиса и Бэйли. И, понятное дело, харизматичного голкипера – чемпиона мира в составе сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса.

Серия А

Болонья

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Главной звездой главной сенсации текущего сезона серии А однозначно называют главного тренера «Болоньи» Тьяго Мотту. И в этом определенно есть доля истины. Очень большая доля. Хотя еще совсем недавно молодой наставник был на грани провала.

Его работа в качестве тренера стала более-менее известной после того, как он возглавил юношескую команду «ПСЖ». Тогда Тьяго весьма оригинально охарактеризовал манеру игры своих подопечных: по схеме 2-7-2. Молодой тренер, безусловно, хитрил, а местами и юродствовал, однако главный его посыл тогда был следующим: добиться универсализма от своих подопечных.

Однако путь к славе у самого Мотты получился весьма тернистым. Первый опыт работы во «взрослом» футболе оказался провальным: его погнали из «Дженоа» после десяти туров.

Не лучшим образом обстояли дела и в «Специи»: ему пришлось покинуть клуб по «обоюдному согласию сторон». И вот тут и нарисовалась «Болонья»: клуб искал замену Синише Михайловичу, и нашел его в лице Тьяго Мотты. И так случилось, что в «Болонье» практически начинающий тренер из Золушки превратился в Мастера.

В «Болонье» Мотте наконец удалось добиться от своих футболистов универсализма. У него защитники забивают, а форварды обороняются. Ничего, казалось бы, нового – тотальный футбол, придуманный много лет назад Михелсом. Но, как оказывается, не всегда даже идеальная идея срабатывает.

Но в «Болонье» у Мотты сработало почти все. Его команда очень мало пропускает (меньше пропустил лишь чемпион – «Интер»), много забивает. Причем забивают почти все полевые игроки. На такой футбол любо-дорого смотреть: зрелищный, агрессивный, «искренний».

Благодаря такому футболу «Болонья» и пробилась в Лигу чемпионов. Впервые за последние 60 лет. В нынешнем веке болонцы выше седьмого места в серии А не поднимались. Зато опускались в серию В.

Главная звезда «Болоньи», кроме Мотты – форвард Зиркзее, на счету которого 11 мячей. По всей видимости, в новом сезоне голландец сменит прописку: за ним уже выстроилась очередь из топ-клубов. Кроме 22-летнего Зиркзее, тон в нынешней «Болонье» задают защитник Калафьори, полузащитник Фергюсон и еще один нападающий – Орсолини. И на всех их уже есть предложения от более именитых и зажиточных клубов.

Есть предложения и у Тьяго Мотты. Так что не исключено, что в новый сезон главная итальянская сенсация войдет уже с новыми лицами.

Бундеслига

Штутгарт

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В историческом реестре «Штутгарт» – далеко не последняя команда Бундеслиги. Можно сказать, один из китов немецкого футбола. Только вот «кит» этот доселе переживал не лучшие времена.

Четыре года назад «швабы» вылетели во второй эшелон немецкого футбола. А после возвращения в первую Бундеслигу они запомнились лишь тем, что вели отчаянную борьбу за сохранение элитной прописки. В предыдущие два сезона «швабы» занимали 15 и 16 места в турнирной таблице. То есть, о борьбе за прямую путевку в Лигу чемпионов им не приходилось даже мечтать.

Но в только что завершившемся чемпионате Германии «Штутгарт» занял второе место, опередив саму «Баварию»! Если бы не феноменальный сезон «Байера», который стал чемпионом, не проиграв при этом ни одного поединка, то именно «Штутгарт» нужно было бы назвать главной сенсацией Бундеслиги.

«Швабы» вернулись в Лигу чемпионов спустя пятнадцать лет. А в еврокубках команда не играла десять лет. И вот на таком фоне стать вице-чемпионом – огромное достижение.

«Штутгарт» преобразился под началом Себастьяна Хенеса – 42-летнего наставника, главным достижением которого является факт родства с экс-президентом «Баварии» Ули Хенесом (Себастьян – его племянник). Одно время наставника «Штутгарта» рассматривали в качестве сменщика Тухеля в «Баварию», однако Хенес-младший продлил контракт со «швабами».

Главная звезда нынешнего «Штутгарта» на поле - нападающий Гирасси, на счету которого 28 забитых мячей. Он стал вторым снайпером сезона после Кейна. А вообще отдельно стоит отметить все атакующее трио команды – Гирасси, Ундава и Фюриха, на счету которых 72 результативных действия в сезоне.

Ла Лига

Жирона

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Об этом испанском феномене мы рассказывали постоянно. По той простой причине, что в составе «Жироны» заметную, даже определяющую роль играет украинский дуэт – Виктор Цыганков и Артем Довбик. Первый стал одним из лидеров середины поля и одним из лучших ассистентов, второй – безоговорочно лучшим нападающем команды. Да и всего чемпионата Испании в целом.

Старт «Жироны» в нынешнем сезоне Ла Лиге нельзя назвать иначе, нежели феерический. Провинциальная команда долгое время лидировала в чемпионском забеге, и лишь в весеннем части сезона немного поубавила свою прыть. Во многом из-за короткой скамейки запасных.

Тем не менее, итоговое третье место в чемпионате Испании – лучшее достижение в истории «Жироны». До этого она могла похвастаться десятым местом (в 2018 и 2023 годах).

Творцом и вдохновителем «Жироны» является ее главный тренер Мичел, который пришел в команду три года назад. Еще тогда, когда она играла в Сегунде. И за три года малоизвестный наставник сумел вывести команду из низов испанского футбола в Лигу чемпионов, а его самого номинировали на звание лучшего тренера Примеры нынешнего сезона.

Однако на данный момент остаются опасения, что «Жирона» может не сыграть в Лиге чемпионов, а опуститься в Лигу Европы. Эти опасения связаны с тем, что каталонским клубом владеет корпорация City Football Group, главным активом которой есть «Манчестер Сити». И чтобы УЕФА допустил «Жирону» к чемпионской Лиге, нужно, чтобы ее фактический собственник сократил свою долю в клубе до менее чем тридцати процентов.

Стиль «Жироны» – это нечто похожее на игру нынешней «Болоньи». Только еще более яркое и агрессивное. Каталонская команда очень много забивает (причем не только наш Довбик): по этому показателю она вторая после «Реала», мало пропускает.

Кроме украинских звезд в составе «Жироны» следует отметить лучшего ассистента команды – бразильца Савио, его соотечественника Коуто и испанца Алеша Гарсию. Не исключено, что все они, в том числе и наш дуэт, в новом сезоне окажутся в более статусных коллективах.