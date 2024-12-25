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Англия
25 декабря 2024, 22:49 | Обновлено 25 декабря 2024, 23:01
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0

Онана самый лучший. В МЮ провели мастер-класс по упаковке подарков

Вместо тренировок игроки на Рождество занимались рукоделием

25 декабря 2024, 22:49 | Обновлено 25 декабря 2024, 23:01
35
0
Онана самый лучший. В МЮ провели мастер-класс по упаковке подарков
Getty Images/Global Images Ukraine

Футболисты «Манчестер Юнайтед» провели рождественский вечер не на футбольном поле, а за упаковкой подарков. Это стало интересным отступлением от привычных тренировок, и игроки решили окунуться в праздничную атмосферу.

Среди всех игроков «лучше всех» с новым амплуа справлялся Андре Онана. Он сразу же начал не стараться, а все залепить скотчем, пытаясь сделать все как можно быстрее. Болельщики в соцсетях шутят, что хорошо хоть вратарь Онана хороший, а не упаковщик подарков.

Это необычное мероприятие на празднование Рождества показало, что даже профессиональные футболисты могут с юмором относиться к бытовым делам. Фанаты были в восторге от видео, где футболисты демонстрируют свои не совсем футбольные навыки, а праздничное настроение в команде было явно на высоте.

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чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед lifestyle Андре Онана Английская Премьер-лига
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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