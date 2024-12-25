Украина. Премьер лига25 декабря 2024, 21:13 | Обновлено 25 декабря 2024, 21:14
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Планируют инвестировать. В амбициозном клубе УПЛ назвал стадион команды
«Карпаты» не планируют покидать стадион Украина
25 декабря 2024, 21:13 | Обновлено 25 декабря 2024, 21:14
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Заместитель директора львовских «Карпат» по вопросам внешних коммуникаций Олег Авдыш рассказал о планах клуба касательно стадиона, на котором будут проводиться матчи:
«Карпаты не рассматривают вариант играть на «Арене Львов». Мы хотим инвестировать в собственную инфраструктуру и инфраструктуру города. После войны мы будем работать над этим активнее».
Таким образом, львовский коллектив продолжит проводить свои домашние матчи на стадионе Украина.
Ранее сообщалось о том, что стало известно, есть ли связь между «Карпатами» и Калюжным.
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