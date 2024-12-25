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Украина. Премьер лига
25 декабря 2024, 21:13 | Обновлено 25 декабря 2024, 21:14
290
0

Планируют инвестировать. В амбициозном клубе УПЛ назвал стадион команды

«Карпаты» не планируют покидать стадион Украина

25 декабря 2024, 21:13 | Обновлено 25 декабря 2024, 21:14
290
0
Планируют инвестировать. В амбициозном клубе УПЛ назвал стадион команды
Википедия. Стадион Украина

Заместитель директора львовских «Карпат» по вопросам внешних коммуникаций Олег Авдыш рассказал о планах клуба касательно стадиона, на котором будут проводиться матчи:

«Карпаты не рассматривают вариант играть на «Арене Львов». Мы хотим инвестировать в собственную инфраструктуру и инфраструктуру города. После войны мы будем работать над этим активнее».

Таким образом, львовский коллектив продолжит проводить свои домашние матчи на стадионе Украина.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, есть ли связь между «Карпатами» и Калюжным.

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Карпаты Львов Олег Авдыш чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стадион Украина Арена Львов
Данііл Киріяка Источник: ФК Карпаты Львов
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