Планируют инвестировать. В амбициозном клубе УПЛ назвал стадион команды

Заместитель директора львовских «Карпат» по вопросам внешних коммуникаций Олег Авдыш рассказал о планах клуба касательно стадиона, на котором будут проводиться матчи:

«Карпаты не рассматривают вариант играть на «Арене Львов». Мы хотим инвестировать в собственную инфраструктуру и инфраструктуру города. После войны мы будем работать над этим активнее».

Таким образом, львовский коллектив продолжит проводить свои домашние матчи на стадионе Украина.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, есть ли связь между «Карпатами» и Калюжным.