Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Готовы продать. Челси может избавиться от молодого таланта
Англия
25 декабря 2024, 20:12 |
649
0

Готовы продать. Челси может избавиться от молодого таланта

Чезаре Казадеи может покинуть синюю часть Лондона

25 декабря 2024, 20:12 |
649
0
Готовы продать. Челси может избавиться от молодого таланта
Getty Images/Global Images Ukraine. Чезаре Казадеи и Михаил Мудрик

Итальянский полузащитник лондонского «Челси» Чезаре Казадеи может покинуть клуб, сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, 21-летний игрок привлекал внимание «Лацио», «Болоньи» и «Монцы», но ценник в 36 миллионов евро, выставленный английским клубом, отпугнул потенциальных покупателей.

Руководство «синих» не планирует очень сильно удерживать игрока в клубе. Есть вариант, при котором Чезаре вернется назад в «Лестер».

Ранее сообщалось о том, что Мареска дал неожиданный прогноз на гонку за титул АПЛ.

По теме:
МАРЕСКА: «У Челси лучшая атака, но Ливерпуль играет фантастически»
Конкурент для Довбика. Рома сделала запрос на трансфер нападающего Наполи
ОФИЦИАЛЬНО. Колос подписал контракт с лучшим игроком Албании 2023 года
Чезаре Казадеи трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Челси Лацио Болонья Монца
Данііл Киріяка Источник: Sport Mediaset
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта
Бокс | 25 декабря 2024, 13:46 0
Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта
Фьюри – шестой, где Усик? Обновился рейтинг лучших боксеров хевивейта

Авторитетный портал Boxrec опубликовал список сильнейших в супертяжелом весе

БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
Бокс | 25 декабря 2024, 08:24 19
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»
БРЕДЛИ: «Усик не величайший в истории, остановите это дерьмо. Вы шутите?»

Экс-чемпион мира высказался о наследии украинского супертяжеловеса

Стало известно, сколько заработало Динамо в летне-осенней части еврокубков
Футбол | 25.12.2024, 18:42
Стало известно, сколько заработало Динамо в летне-осенней части еврокубков
Стало известно, сколько заработало Динамо в летне-осенней части еврокубков
Будущее команды Довбика. Названы 3 кандидата на пост тренера Ромы
Футбол | 25.12.2024, 18:29
Будущее команды Довбика. Названы 3 кандидата на пост тренера Ромы
Будущее команды Довбика. Названы 3 кандидата на пост тренера Ромы
Усик узнал свое место в рейтинге лучших супертяжей. Где теперь Фьюри?
Бокс | 25.12.2024, 07:47
Усик узнал свое место в рейтинге лучших супертяжей. Где теперь Фьюри?
Усик узнал свое место в рейтинге лучших супертяжей. Где теперь Фьюри?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
5 самых дорогих игроков, купленных Черноморцем Григорчуку. Где они сейчас?
5 самых дорогих игроков, купленных Черноморцем Григорчуку. Где они сейчас?
24.12.2024, 10:35 12
Футбол
Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ
Стало известно, какие клубы Первой лиги стремятся выйти в УПЛ
24.12.2024, 13:48
Футбол
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
«В Милане идиоты». Легенда сборной Италии – об игре Довбика и его партнера
24.12.2024, 05:20
Футбол
Усик дал обещание Пивоварову, который пел гимн Украины перед боем с Фьюри
Усик дал обещание Пивоварову, который пел гимн Украины перед боем с Фьюри
24.12.2024, 11:16
Бокс
БРИЕДИС – о реванше Усик – Фьюри: «Все видели? Он был просто напуган»
БРИЕДИС – о реванше Усик – Фьюри: «Все видели? Он был просто напуган»
24.12.2024, 10:55 2
Бокс
Именитый украинский голкипер может закончить карьеру. Все из-за норм УАФ
Именитый украинский голкипер может закончить карьеру. Все из-за норм УАФ
24.12.2024, 07:59
Футбол
Экс-чемпион мира назвал соперника для Усика, которого любят шейхи. Не Дюбуа
Экс-чемпион мира назвал соперника для Усика, которого любят шейхи. Не Дюбуа
23.12.2024, 20:48 1
Бокс
Мейвезер объяснил, почему Фьюри не отдали победу в бою с Усиком
Мейвезер объяснил, почему Фьюри не отдали победу в бою с Усиком
24.12.2024, 10:26 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем