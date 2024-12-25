Готовы продать. Челси может избавиться от молодого таланта

Итальянский полузащитник лондонского «Челси» Чезаре Казадеи может покинуть клуб, сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, 21-летний игрок привлекал внимание «Лацио», «Болоньи» и «Монцы», но ценник в 36 миллионов евро, выставленный английским клубом, отпугнул потенциальных покупателей.

Руководство «синих» не планирует очень сильно удерживать игрока в клубе. Есть вариант, при котором Чезаре вернется назад в «Лестер».

Ранее сообщалось о том, что Мареска дал неожиданный прогноз на гонку за титул АПЛ.