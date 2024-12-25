Готовы продать. Челси может избавиться от молодого таланта
Чезаре Казадеи может покинуть синюю часть Лондона
Итальянский полузащитник лондонского «Челси» Чезаре Казадеи может покинуть клуб, сообщает Sport Mediaset.
По информации источника, 21-летний игрок привлекал внимание «Лацио», «Болоньи» и «Монцы», но ценник в 36 миллионов евро, выставленный английским клубом, отпугнул потенциальных покупателей.
Руководство «синих» не планирует очень сильно удерживать игрока в клубе. Есть вариант, при котором Чезаре вернется назад в «Лестер».
Ранее сообщалось о том, что Мареска дал неожиданный прогноз на гонку за титул АПЛ.
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