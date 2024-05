УЕФА определил, где пройдут ближайшие финалы ЛЧ и других еврокубков

УЕФА определил, что финал Лиги чемпионов 2025/26 пройдет в Венгрии, на Пушкаш Арене в Будапеште. Ожидалось, что сразу будет утвержден финал ЛЧ сезона 2026/27 на миланском Сан-Сиро, однако планы пока поставили на паузу из-за вопроса реконструкции стадиона.

Кроме того, были утверждены планы на финалы ближайших сезонов Лиги Европы (Стамбул, Франкфурт) и Лиги конференций (Лейпциг, Стамбул).

Лига чемпионов

Финал сезона 2025/26: Будапешт (Пушкаш Арена)

Финал сезона 2026/27: предварительно Милан, решение будет в сентябре

Лига Европы

Финал сезона 2025/26: Стамбул (Бешикташ Парк)

Финал сезона 2026/27: Франкфурт (стадион Франфурт)

Лига конференций

Финал сезона 2025/26: Лейпциг (РБ Арена)

Финал сезона 2026/27: Стамбул (Бешикташ Парк)

Финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в нынешнем сезоне пройдут в Лондоне, Дублине и Афинах соответственно, а в сезоне 2024/25 – в Мюнхене, Бильбао и Вроцлаве соответственно.

