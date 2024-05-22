Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА определил, где пройдут ближайшие финалы ЛЧ и других еврокубков
Лига чемпионов
22 мая 2024, 16:28 | Обновлено 22 мая 2024, 16:42
1132
2

УЕФА определил, где пройдут ближайшие финалы ЛЧ и других еврокубков

В УЕФА утвердили ряд решений по финальным матчам еврокубков

22 мая 2024, 16:28 | Обновлено 22 мая 2024, 16:42
1132
2
УЕФА определил, где пройдут ближайшие финалы ЛЧ и других еврокубков
UEFA

УЕФА определил, что финал Лиги чемпионов 2025/26 пройдет в Венгрии, на Пушкаш Арене в Будапеште. Ожидалось, что сразу будет утвержден финал ЛЧ сезона 2026/27 на миланском Сан-Сиро, однако планы пока поставили на паузу из-за вопроса реконструкции стадиона.

Кроме того, были утверждены планы на финалы ближайших сезонов Лиги Европы (Стамбул, Франкфурт) и Лиги конференций (Лейпциг, Стамбул).

Лига чемпионов

Финал сезона 2025/26: Будапешт (Пушкаш Арена)

Финал сезона 2026/27: предварительно Милан, решение будет в сентябре

Лига Европы

Финал сезона 2025/26: Стамбул (Бешикташ Парк)

Финал сезона 2026/27: Франкфурт (стадион Франфурт)

Лига конференций

Финал сезона 2025/26: Лейпциг (РБ Арена)

Финал сезона 2026/27: Стамбул (Бешикташ Парк)

Финалы Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в нынешнем сезоне пройдут в Лондоне, Дублине и Афинах соответственно, а в сезоне 2024/25 – в Мюнхене, Бильбао и Вроцлаве соответственно.

По теме:
Шевченко поблагодарил Литву за бойкот матчей с пособниками террористов
Джереми ФРИМПОНГ: «Мы ожидаем тяжелую игру»
Гранит ДЖАКА: «Мы пьем кровь каждое утро»
УЕФА Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций
Иван Зинченко Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все будет быстро. Челси назначит нового тренера в течение ближайших дней
Футбол | 22 мая 2024, 17:12 0
Все будет быстро. Челси назначит нового тренера в течение ближайших дней
Все будет быстро. Челси назначит нового тренера в течение ближайших дней

Клуб не хочет идти по пути Баварии

ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары турнира
Хоккей | 22 мая 2024, 00:03 1
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары турнира
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары турнира

Завершился групповой этап чемпионата мира

Названа сумма финансовых потерь из-за нелегальных стримов боя Усик – Фьюри
Бокс | 22.05.2024, 09:50
Названа сумма финансовых потерь из-за нелегальных стримов боя Усик – Фьюри
Названа сумма финансовых потерь из-за нелегальных стримов боя Усик – Фьюри
Уайлдер рассказал, с кем он хотел бы провести бой из пары Усик – Фьюри
Бокс | 21.05.2024, 22:31
Уайлдер рассказал, с кем он хотел бы провести бой из пары Усик – Фьюри
Уайлдер рассказал, с кем он хотел бы провести бой из пары Усик – Фьюри
Оливер отреагировал на победу Усика и признался, какие раунды выиграл Фьюри
Бокс | 21.05.2024, 17:49
Оливер отреагировал на победу Усика и признался, какие раунды выиграл Фьюри
Оливер отреагировал на победу Усика и признался, какие раунды выиграл Фьюри
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas777
А чи незабагато буде для турків?Два фінали за два роки на одному стадіоні?  В УЄФА жодного дня без зашквару...
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Майк Тайсон
Холифилд ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Майк Тайсон
21.05.2024, 07:25 16
Бокс
Амбиции Буковины. Главный фаворит нового сезона Первой лиги уже известен?
Амбиции Буковины. Главный фаворит нового сезона Первой лиги уже известен?
21.05.2024, 07:30 12
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
22.05.2024, 09:11 1
Футбол
ФОТО. Реакция сына Фьюри после того, как Усик отправил Тайсона в нокдаун
ФОТО. Реакция сына Фьюри после того, как Усик отправил Тайсона в нокдаун
21.05.2024, 21:29 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО: Мудрик – без тренера. Почеттино покинул Челси
ОФИЦИАЛЬНО: Мудрик – без тренера. Почеттино покинул Челси
21.05.2024, 21:23 50
Футбол
Карл ФРОЧ: «Пусть Усик вешает перчатки на гвоздь, ему нечего доказывать»
Карл ФРОЧ: «Пусть Усик вешает перчатки на гвоздь, ему нечего доказывать»
20.05.2024, 20:59 16
Бокс
Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
Красюк признался, что сказал Фьюри Усику после завершения мегафайта
21.05.2024, 07:01 3
Бокс
Источник: Лунин закончил клубный сезон, два матча проведет Куртуа
Источник: Лунин закончил клубный сезон, два матча проведет Куртуа
20.05.2024, 18:10 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем