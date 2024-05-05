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Саудовская Аравия
05 мая 2024, 20:43 | Обновлено 05 мая 2024, 20:48
522
2

Источник: Моуриньо близок, чтобы возглавить саудовскую команду

Португальский специалист летом может стать коучем команды Аль-Кадисия

05 мая 2024, 20:43 | Обновлено 05 мая 2024, 20:48
522
2
Источник: Моуриньо близок, чтобы возглавить саудовскую команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Португальский специалист Жозе Моуриньо может летом возглавить команду из Саудовской Аравии.

С января 2024 года он находится в вынужденном отпуске после ухода из итальянской Ромы.

Как сообщил журналист Бена Джейкобс, Жозе Моуриньо летом может возглавить команду «Аль-Кадисия». Португалец должен прибыть на переговоры в Эль-Хобар в конце мая.

Эта команда принадлежит нефтяной компании Aramco, которая недавно стала спонсором ФИФА до 2027 года.

«Аль-Кадисия» пока что выступает во втором дивизионе Саудовской Аравии и очень близка к выходу в элитный дивизион.

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Жозе Моуриньо назначение тренера Бен Джейкобс чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Николай Степанюк Источник: Twitter
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pol-55
Поїде на *почетное* тренерсво.
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Serhii P.
Старічку все мало, ніяк не може наїстися 
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