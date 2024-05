Источник: Моуриньо близок, чтобы возглавить саудовскую команду

Португальский специалист Жозе Моуриньо может летом возглавить команду из Саудовской Аравии.

С января 2024 года он находится в вынужденном отпуске после ухода из итальянской Ромы.

Как сообщил журналист Бена Джейкобс, Жозе Моуриньо летом может возглавить команду «Аль-Кадисия». Португалец должен прибыть на переговоры в Эль-Хобар в конце мая.

Эта команда принадлежит нефтяной компании Aramco, которая недавно стала спонсором ФИФА до 2027 года.

«Аль-Кадисия» пока что выступает во втором дивизионе Саудовской Аравии и очень близка к выходу в элитный дивизион.

