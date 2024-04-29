Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер Шахтера прокомментировал слухи о переговорах с Миланом
Италия
29 апреля 2024, 17:19 | Обновлено 29 апреля 2024, 17:28
260
1

Экс-тренер Шахтера прокомментировал слухи о переговорах с Миланом

Паулу Фонсека – о своем будущем

29 апреля 2024, 17:19 | Обновлено 29 апреля 2024, 17:28
260
1
Экс-тренер Шахтера прокомментировал слухи о переговорах с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека, который в 2016 – 2019 годах работал с «Шахтером», прокомментировал слухи о переговорах с «Миланом»:

«Милан»? Я полностью сосредоточен на последних трех матчах сезона. Встреча с Ибрагимовичем? Я работаю в «Лилле», мне не до этого.

Послушайте, у нас сейчас решающий этап сезона, мы очень близки к достижению нашей главной цели – выходу в Лигу чемпионов. Я полностью сосредоточен на этом и меня не может ничего отвлечь».

Кроме «Милана», интерес к Фонсеке также проявляет «Марсель».

По теме:
Источник: возрастной защитник покинет Милан после завершения сезона
ВИДЕО. Марсель обыграл Ланс, Лион нанес поражение Монако
Кто лучший голкипер? Обнародован рейтинг топ-10 лучших вратарей мира
Паулу Фонсека Милан Лилль
Олег Дидух Источник: SempreMilan
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Футбол | 29 апреля 2024, 09:38 0
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко
Умер бывший тренер сборной Украины Михаил Фоменко

Ему было 75 лет

Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
Футбол | 28 апреля 2024, 23:08 2
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?
Не Довбик и не Беллингем. Кто лучший бомбардир Ла Лиги в 2024 году?

Александер Серлот оформил 10 голов в 2024, а в сезоне 2023/24 – 17

ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
Хоккей | 28.04.2024, 22:11
ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
ЧМ по хоккею. Украина выиграла второй матч на турнире
Валерий ИВАЩЕНКО: «Только на ничьих Оболони удержаться в УПЛ не получится»
Футбол | 29.04.2024, 16:21
Валерий ИВАЩЕНКО: «Только на ничьих Оболони удержаться в УПЛ не получится»
Валерий ИВАЩЕНКО: «Только на ничьих Оболони удержаться в УПЛ не получится»
Тройное «нет» для Барселоны. Почему Хави остался у руля блаугранас
Футбол | 29.04.2024, 11:49
Тройное «нет» для Барселоны. Почему Хави остался у руля блаугранас
Тройное «нет» для Барселоны. Почему Хави остался у руля блаугранас
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MCD-MEL
Так з Реалом чи з Міланом??? В заголовку одне а в тексті інше ...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
Миколенко рассказал о нефутбольном хобби. Оно не нравится его жене
28.04.2024, 13:46 8
Футбол
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
Лас-Пальмас – Жирона – 0:2. Как Довбик забил 19-й гол в Ла Лиге. Видеообзор
27.04.2024, 17:45 2
Футбол
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
Днепр-1 – Динамо – 1:2. Безумная развязка с удалением. Видео голов и обзор
27.04.2024, 16:45
Футбол
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
У Месси 1200 голевых действий за карьеру. Сколько у Роналду?
28.04.2024, 17:49 6
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины стартовала с разгромной победы
ЧМ по хоккею. Сборная Украины стартовала с разгромной победы
27.04.2024, 21:52 51
Хоккей
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
28.04.2024, 00:55 2
Футбол
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
Таблица АПЛ после побед Манчестер Сити и Арсенала, ничьей Ливерпуля
29.04.2024, 12:00
Футбол
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
Анчелотти ставит под угрозу продление контракта с Луниным. Известны причины
29.04.2024, 07:12 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем