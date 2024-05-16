Артем ГАГАРИН: «Кривбасс будет играть еврокубковые матчи в Германии»

Вице-президент криворожского «Кривбасса» Артем Гагарин прокомментировал выход команды в еврокубки:

– Ваш клуб официально обеспечил себе место в еврокубках 2024/25. Какие ощущения?

– Ну конечно, мы очень рады, что только через два года после выхода в УПЛ закончили чемпионат с медалями. Да еще досрочно. Это очень крутой результат, но надеемся, дальше – больше. Хотя сейчас нам пока не до празднования. Впереди еще две игры чемпионата – с «Динамо» и «Минаем». И нужно еще там хорошо сыграть. А после этого будет награждение, и тогда уже все отпразднуем – и медали, и выход в еврокубки.

Честно скажу, в начале сезона многие не верили, что это возможно. Но мы верили и шли к своей цели. Но! Когда достигаешь цели, оглядываясь назад, всегда начинаешь думать: «А ведь могло быть и лучше». Начинаешь считать потерянные очки и жалеть: «Вот если бы не та ничья, или не то глупое поражение…»

– Будете играть еврокубки в Германии, или еще рассматриваете другие варианты?

– Скорее всего, в Германии мы будем играть групповой турнир. Потому что тот стадион, с которым мы определились и с которым почти договорились, он будет принимать матчи Евро-2024, и поэтому не будет полностью готов к началу квалификации еврокубков. Если команда, дай Бог, выйдет в групповой турнир, мы будем точно играть его в Германии. Город назвать пока не могу, поскольку бумаги еще не подписаны. А квалификацию будем играть, скорее всего, в другой стране. Где именно – тоже пока не могу сказать, потому что мы еще ждем ответа.

– Как вы думаете, выход «Кривбасса» в еврокубки поможет Украине остановить наблюдаемое в последнее время падение в таблице коэффициентов?

– Ну, в футболе случается что угодно. Бывают разные соперники, разные обстоятельства, неудачный жребий. Да и наше нынешнее место в рейтинге – на это тоже есть некоторые причины. И я сейчас говорю не только о войне, потому что наше падение началось немного раньше. Может, количество наших представителей в еврокубках сейчас чуть-чуть не соответствует реальному положению дел? Кто зарабатывает баллы, которые потом делятся на пять. Так, может, лучше мы будем зарабатывать баллы, которые будут делиться на три? Вы понимаете, о чем я? Максимальное количество команд в еврокубках сейчас не должно быть самоцелью. Попасть в еврокубки только для того, чтобы кричать, что мы побывали в Европе?