Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Кривбассе объяснили, впервые ли клуб вышел в еврокубки
Украина. Премьер лига
15 мая 2024, 14:38 |
1018
0

В Кривбассе объяснили, впервые ли клуб вышел в еврокубки

Артём Гагарин считает, что новый «Кривбасс» пишет новую историю

15 мая 2024, 14:38 |
1018
0
В Кривбассе объяснили, впервые ли клуб вышел в еврокубки
Instagram. Артем Гагарин

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин объяснил, впервые ли клуб вышел в еврокубки:

«Нынешнее событие мы позиционируем таким образом, что город Кривой Рог в третий раз в своей истории выиграл бронзовые медали чемпионата. Мы ценим и уважаем историю и того «Кривбасса», и всех других команд, которые до этого играли. Поскольку история криворожского футбола началась не в 1959-м году, когда был основан тот «старый» «Кривбасс», а гораздо раньше. Мы ее уважаем, но сейчас пишем новые страницы этой истории. Конечно, в ходе еврокубкового сезона мы будем в каком-то виде вспоминать те матчи «Кривбасса», потому что это – история криворожского футбола, и люди должны ее знать. Но вопрос, как это правильно сформулировать, понимаете? Мы же все видим, какую позицию европейские футбольные органы сейчас приняли в отношении того, старого «Металлиста», того «Днепра».

Напомним, ранее «Кривбасс» гарантировал себе бронзовые медали УПЛ 2023/24.

По теме:
Принс АДУ: «Мечтаю выиграть Кубок африканских наций»
Николай ПАВЛОВ: «Ворскла должна отблагодарить Чеснакова»
ВИДЕО. Как выглядит новый стадион Ингульца за 3 недели до ревизии УАФ
Артем Гагарин Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: UA-Football
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер предложил 10 млн евро за бразильца. Им интересуется краснодар
Футбол | 15 мая 2024, 11:44 15
Шахтер предложил 10 млн евро за бразильца. Им интересуется краснодар
Шахтер предложил 10 млн евро за бразильца. Им интересуется краснодар

«Флуминенсе» оценивает Джона Кеннеди в более чем 20 миллионов

Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
Бокс | 15 мая 2024, 09:47 1
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой
Рекордные гонорары. Стало известно, сколько Усик и Фьюри заработают за бой

Тайсон получит 69 млн долларов, а гонорар Усика составит 34 млн долларов

Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
Бокс | 14.05.2024, 18:12
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
Бой Ломаченко провалился по подпискам PPV. На гонорар украинца не повлияло
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Футбол | 15.05.2024, 08:01
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Еще одна потеря. Вингер сборной Италии пропустит Евро-2024
Футбол | 15.05.2024, 14:40
Еще одна потеря. Вингер сборной Италии пропустит Евро-2024
Еще одна потеря. Вингер сборной Италии пропустит Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КАПЕЛЛО: «Де Дзерби? Третьесортный тренер, которого спонсирует Гвардиола»
КАПЕЛЛО: «Де Дзерби? Третьесортный тренер, которого спонсирует Гвардиола»
13.05.2024, 19:55 48
Футбол
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
15.05.2024, 07:01 11
Футбол
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
14.05.2024, 07:37 1
Бокс
Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус
Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус
14.05.2024, 07:12 12
Футбол
«Видел и хуже». Фьюри оценил драку своего отца с командой Усика
«Видел и хуже». Фьюри оценил драку своего отца с командой Усика
13.05.2024, 18:29 1
Бокс
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции
ЧМ по хоккею. Коллапс сборной Канады, битва за выживание Польши и Франции
14.05.2024, 23:51
Хоккей
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
15.05.2024, 12:44 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем