В Кривбассе объяснили, впервые ли клуб вышел в еврокубки

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин объяснил, впервые ли клуб вышел в еврокубки:

«Нынешнее событие мы позиционируем таким образом, что город Кривой Рог в третий раз в своей истории выиграл бронзовые медали чемпионата. Мы ценим и уважаем историю и того «Кривбасса», и всех других команд, которые до этого играли. Поскольку история криворожского футбола началась не в 1959-м году, когда был основан тот «старый» «Кривбасс», а гораздо раньше. Мы ее уважаем, но сейчас пишем новые страницы этой истории. Конечно, в ходе еврокубкового сезона мы будем в каком-то виде вспоминать те матчи «Кривбасса», потому что это – история криворожского футбола, и люди должны ее знать. Но вопрос, как это правильно сформулировать, понимаете? Мы же все видим, какую позицию европейские футбольные органы сейчас приняли в отношении того, старого «Металлиста», того «Днепра».

Напомним, ранее «Кривбасс» гарантировал себе бронзовые медали УПЛ 2023/24.