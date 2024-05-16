Бавария ведет переговоры с Хансом-Дитером Фликом
59-летний немецкий специалист готов к возвращению в мюнхенский клуб
Немецкий клуб «Бавария» ведет переговоры с тренером Хансом-Дитером Фликом.
Как сообщают несколько источников, 59-летний немецкий специалист готов к возвращению в мюнхенский клуб.
Ранее Ханс-Дитер Флик работал в сборной Германии с 2021 по 2023 год.
Ранее Флик занимал должность главного тренера Баварии с ноября 2019 года по июнь 2021 года. Под его руководством мюнхенская команда выиграла клубный чемпионат мира (2020), Лигу чемпионов (2019/20), Суперкубок Европы (2020), дважды чемпионат Германии (2019/20, 2020/21), Кубок Германии (2019/20), Суперкубок Германии (2020).
Ранее Бавария анонсировала уход главного тренера Томаса Тухеля по окончании текущего сезона.
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