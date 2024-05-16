Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария ведет переговоры с Хансом-Дитером Фликом
Германия
16 мая 2024, 04:35 | Обновлено 16 мая 2024, 04:55
53
0

Бавария ведет переговоры с Хансом-Дитером Фликом

59-летний немецкий специалист готов к возвращению в мюнхенский клуб

16 мая 2024, 04:35 | Обновлено 16 мая 2024, 04:55
53
0
Бавария ведет переговоры с Хансом-Дитером Фликом
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Немецкий клуб «Бавария» ведет переговоры с тренером Хансом-Дитером Фликом.

Как сообщают несколько источников, 59-летний немецкий специалист готов к возвращению в мюнхенский клуб.

Ранее Ханс-Дитер Флик работал в сборной Германии с 2021 по 2023 год.

Ранее Флик занимал должность главного тренера Баварии с ноября 2019 года по июнь 2021 года. Под его руководством мюнхенская команда выиграла клубный чемпионат мира (2020), Лигу чемпионов (2019/20), Суперкубок Европы (2020), дважды чемпионат Германии (2019/20, 2020/21), Кубок Германии (2019/20), Суперкубок Германии (2020).

Ранее Бавария анонсировала уход главного тренера Томаса Тухеля по окончании текущего сезона.

По теме:
Бавария приняла неожиданное решение относительно коуча на следующий сезон
Ласло Белени был близок к тому, чтобы возглавить Динамо. Раскрыты детали
ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Ливерпуля возглавит РБ Зальцбург
Бавария Ханс-Дитер Флик назначение тренера Бундеслига чемпионат Германии по футболу Томас Тухель отставка
Николай Степанюк Источник: Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
Футбол | 15 мая 2024, 12:44 11
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала
Легендарный клуб АПЛ предложил за Лунина €50 млн. Известен ответ Реала

«Манчестер Юнайтед» хотел подписать украинца

Мудрик в любом случае не сыграет в последнем туре АПЛ. Известна причина
Футбол | 16 мая 2024, 02:12 0
Мудрик в любом случае не сыграет в последнем туре АПЛ. Известна причина
Мудрик в любом случае не сыграет в последнем туре АПЛ. Известна причина

Почеттино уверяет, что с Михаилом все в порядке после матча «Брайтон» – «Челси»

Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Футбол | 15.05.2024, 07:01
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Спустя 41 год. Определена 4-я команда АПЛ, которая вышла в Лигу чемпионов
Кривбасс сыграет в Лиге Европы. Днепр-1, Рух, Полесье оспорят путевки в ЛК
Футбол | 15.05.2024, 21:30
Кривбасс сыграет в Лиге Европы. Днепр-1, Рух, Полесье оспорят путевки в ЛК
Кривбасс сыграет в Лиге Европы. Днепр-1, Рух, Полесье оспорят путевки в ЛК
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Футбол | 15.05.2024, 06:55
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кипер Реала сегодня сыграет последний матч и перейдет в другой клуб Ла Лиги
Кипер Реала сегодня сыграет последний матч и перейдет в другой клуб Ла Лиги
14.05.2024, 16:16 6
Футбол
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
Анчелотти оценил разгромный матч Реала, в котором Куртуа сделал 10 сейвов
15.05.2024, 07:49 4
Футбол
Без Свитолиной. Определены все четвертьфиналистки на большом турнире в Риме
Без Свитолиной. Определены все четвертьфиналистки на большом турнире в Риме
14.05.2024, 06:01
Теннис
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
15.05.2024, 08:00 1
Хоккей
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
Усик отреагировал на драку его команды с отцом Фьюри
14.05.2024, 07:37 1
Бокс
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
Мичел оценил проигранный матч Жироны, в котором Довбик не сумел забить
15.05.2024, 08:01
Футбол
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
Легендарный Майк Тайсон назвал победителя боя Усик – Фьюри
14.05.2024, 10:12 3
Бокс
Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус
Известна зарплата Мбаппе в Реале. Француз получит космический бонус
14.05.2024, 07:12 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем