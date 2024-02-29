Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Следующий после Тухеля: кто возглавит Баварию летом?
Германия
29 февраля 2024, 18:46 | Обновлено 29 февраля 2024, 18:56
588
0

Следующий после Тухеля: кто возглавит Баварию летом?

Рассматриваем кандидатов на пост наставника рекордмайстра

29 февраля 2024, 18:46 | Обновлено 29 февраля 2024, 18:56
588
0
Следующий после Тухеля: кто возглавит Баварию летом?
Getty Images/Global Images Ukraine

Бавария анонсировала уход главного тренера Томаса Тухеля по окончании текущего сезона. Нельзя сказать, что решение сторон было неожиданным. Все к этому шло. Мюнхенцы, возможно, уже проиграли чемпионскую гонку и не выглядят претендентами на победу в Лигу чемпионов. Возможно, дело не только в тренере, но решение уже принято. Имя нового наставника "рекордмайстра" – одна из главных интриг ближайшего времени. СМИ называют четырех явных кандидатов. Возможно, кто-то из них вскоре возглавит главный немецкий клуб.

Ханс-Дитер Флик

Флик считается основным кандидатом на пост главного тренера Баварии и у СМИ, и по версии букмекеров. Специалист сейчас свободен. По слухам, в его назначении заинтересована и Барселона. Сначала немец воодушевился предложением каталонцев, но, согласно последним новостям, теперь он отдает предпочтение своему бывшему клубу. Флик уже тренировал мюнхенцев с 2019 до 2021 года. Специалиста считали временной заменой Нико Ковачу, а в он стал одним из самых успешных тренеров в истории "рекордмайстра", выиграв 7 трофеев и требл.

Успешное пребывание Флика в Баварии закончилось летом 2021 года из-за конфликта со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. С тех пор специалист не лучшим образом отработал в сборной Германии, а в мюнхенском клубе началась смены тренеров. Немец сейчас свободен. У "рекордмайстра" новое руководство. Все сходится для повторного назначения Флика в Баварию. Однажды специалист уже принял мюнхенцев в непростые времена и сделал их лучшей командой в Европе. Сейчас у "рекордмайстра", возможно, еще более сильный состав, с которым можно далеко пойти при правильном подходе.

Хаби Алонсо

Getty Images. Хаби Алонсо

Нынешний наставник Байера – один самых востребованных молодых тренеров. Специалист принял "фармацевтов" в непростые времена, но быстро сделал из них сначала приличную команду, а потом – одну из лучших в Европе. Испанец проводит впечатляющую работу в Леверкузене. Байер в текущем сезоне до сих пор ни разу не проиграл, установив несколько рекордов и в Германии, и за ее пределами. У "фармацевтов" хорошая возможность выиграть историческое чемпионство, прервав многолетнюю гегемонию Баварии.

Мюнхенцы следят за тренером, который может сбросить их с трона. Мимо "рекордмайстра" не проходит никто из тех, кто хорошо проявляет себя в Бундеслиге. Нет сомнений, что Бавария рассматривает Алонсо, возможно даже, на долгосрочную перспективу. В назначении молодого специалиста заинтересован также Ливерпуль. У испанца хороший выбор, но не исключено, что он останется в Байере. Для мюнхенцев вариант с Хаби может стать рискованным. Как показывает время, игрокам "рекордмайстра" нужен опытный тренер с твердой рукой, которого они будут уважать и, возможно, побаиваться. В Байере испанца любят все, но Бавария – клуб другого масштаба, где может не помочь даже статус бывшего игрока.

Антонио Конте

Getty Images. Антонио Конте

Конте покинул Тоттенхэм в марте 2023 года. Все до сих пор помнят огненную пресс-конференцию специалиста, после которой стало понятно, что в лондонском клубе он не задержится. С тех пор итальянца связывали с разными клубами, преимущественно из Серии А. Да и сам Антонио заявлял о желании поработать в родном чемпионате. Среди желаемых клубов Конте называл Рому и Наполи. Однако римляне уже назначили Даниэле Де Росси, а в Неаполе играют в другом стиле, который, вероятно, не подойдет специалисту. Но, безусловно, опытный наставник не останется без работы на длительный период.

Есть информация, что у Конте есть договоренность с Миланом, но, судя по всему, она не железная. Во-первых, "россонери" рассматривают и других кандидатов на замену Стефано Пиоли (на всякий случай). Во-вторых, итальянца продолжают связывать с другими клубами. По слухам, Антонио очень интересен вариант с Баварией. Об интересе мюнхенцев к специалисту пока не сообщалось, но теоретически такой вариант возможен. Итальянец мог бы найти баланс между обороной и атакой, а также укрепить среднюю линию – всего этого сейчас как раз и не хватает "рекордмайстру". К тому же он работал с Гарри Кейном. Команды Конте не только хорошо обороняются, но и много забивают, если у него есть для этого подходящие исполнители.

Жозе Моуринью

Getty Images. Жозе Моуриньо

Моуринью не могли не связать с Баварией. Во-первых, есть свободный топ-тренер и топ-клуб, который ищет специалиста соответствующего уровня. Во-вторых, португалец ранее уже несколько раз мог возглавить "рекордмайстер", но постоянно что-то не складывалось. Кто знает, возможно, в этот раз все получится. Моуринью первым делом наладит игру Баварии в защите. Странно, что у мюнхенцев серьезные проблемы в этом плане, поскольку Тухель начинал именно с обороны, как только пришел в Челси. В распоряжении специалиста давно не было игроков такого уровня, поэтому было бы интересно посмотреть, что из этого получится.

Всем известен характер Жозе, который часто конфликтует с игроками. Но, возможно, нынешним футболистам Баварии как раз и нужен такой тренер, который будет гнуть свою линию. Сейчас у мюнхенцев тоже именитый и опытный наставник, но все же Тухель и Моуринью – фигуры разного масштаба. Жозе – это в первую очередь харизма, интеллект и большая медийная личность. К тому же португалец специализируется на еврокубках – то, что нужно "рекордмайстру". Возможно, при Моуринью Бавария снова станет Голливудом, но иногда риск оправдывается.

Текст: meta.ua/sport

По теме:
Милан намерен продлить контракт с одним из лидеров команды
Рибери получает тренерскую лицензию и вернется в Баварию
Уже не легенда? Как дело об изнасиловании сказалось на Дани Алвесе
выбор редакции Бавария Ханс-Дитер Флик Жозе Моуриньо Хаби Алонсо Антонио Конте
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
Футбол | 29 февраля 2024, 07:05 1
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол

Лондонский клуб вышел в четвертьфинал английского кубка

Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
Футбол | 29 февраля 2024, 09:00 9
Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая
Тотальная катастрофа. За что получил пожизненное экс-тренер сборной Китая

Алексей Сливченко рассказывает о масштабной коррупции, которая захлестнула китайский футбол

Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Футбол | 29.02.2024, 11:29
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Павелко вышел на свободу. Апелляционный суд Львова удовлетворил ходатайство
Футбол | 29.02.2024, 16:30
Павелко вышел на свободу. Апелляционный суд Львова удовлетворил ходатайство
Павелко вышел на свободу. Апелляционный суд Львова удовлетворил ходатайство
Записоцкий апелляцию проиграл, остается под стражей. Павелко повезло больше
Футбол | 29.02.2024, 17:40
Записоцкий апелляцию проиграл, остается под стражей. Павелко повезло больше
Записоцкий апелляцию проиграл, остается под стражей. Павелко повезло больше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
29.02.2024, 10:38 21
Футбол
Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
Источник: Ротань не планирует вызывать Ярмоленко и Цыганкова на Олимпиаду
27.02.2024, 20:13 18
Футбол
Мудрик крутой фразой объяснил свое празднование гола в Кубке Англии
Мудрик крутой фразой объяснил свое празднование гола в Кубке Англии
29.02.2024, 02:20 9
Футбол
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
Шахтер получит три очка? Александрия признала свою техническую ошибку
27.02.2024, 21:31 352
Футбол
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
ВИДЕО. Мудрик забил первый гол в 2024 году
28.02.2024, 22:14 10
Футбол
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
В Кубке Испании по пенальти определен первый сенсационный финалист
28.02.2024, 01:35
Футбол
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
Игрок Шахтера публично раскритиковал мэра Запорожья из-за туалетов
28.02.2024, 07:03 22
Футбол
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
Жирона может приобрести украинца за 4 миллиона евро. И это не Пихаленок
29.02.2024, 06:10 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем