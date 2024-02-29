Следующий после Тухеля: кто возглавит Баварию летом?

Бавария анонсировала уход главного тренера Томаса Тухеля по окончании текущего сезона. Нельзя сказать, что решение сторон было неожиданным. Все к этому шло. Мюнхенцы, возможно, уже проиграли чемпионскую гонку и не выглядят претендентами на победу в Лигу чемпионов. Возможно, дело не только в тренере, но решение уже принято. Имя нового наставника "рекордмайстра" – одна из главных интриг ближайшего времени. СМИ называют четырех явных кандидатов. Возможно, кто-то из них вскоре возглавит главный немецкий клуб.

Ханс-Дитер Флик

Флик считается основным кандидатом на пост главного тренера Баварии и у СМИ, и по версии букмекеров. Специалист сейчас свободен. По слухам, в его назначении заинтересована и Барселона. Сначала немец воодушевился предложением каталонцев, но, согласно последним новостям, теперь он отдает предпочтение своему бывшему клубу. Флик уже тренировал мюнхенцев с 2019 до 2021 года. Специалиста считали временной заменой Нико Ковачу, а в он стал одним из самых успешных тренеров в истории "рекордмайстра", выиграв 7 трофеев и требл.

Успешное пребывание Флика в Баварии закончилось летом 2021 года из-за конфликта со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. С тех пор специалист не лучшим образом отработал в сборной Германии, а в мюнхенском клубе началась смены тренеров. Немец сейчас свободен. У "рекордмайстра" новое руководство. Все сходится для повторного назначения Флика в Баварию. Однажды специалист уже принял мюнхенцев в непростые времена и сделал их лучшей командой в Европе. Сейчас у "рекордмайстра", возможно, еще более сильный состав, с которым можно далеко пойти при правильном подходе.

Хаби Алонсо

Getty Images. Хаби Алонсо

Нынешний наставник Байера – один самых востребованных молодых тренеров. Специалист принял "фармацевтов" в непростые времена, но быстро сделал из них сначала приличную команду, а потом – одну из лучших в Европе. Испанец проводит впечатляющую работу в Леверкузене. Байер в текущем сезоне до сих пор ни разу не проиграл, установив несколько рекордов и в Германии, и за ее пределами. У "фармацевтов" хорошая возможность выиграть историческое чемпионство, прервав многолетнюю гегемонию Баварии.

Мюнхенцы следят за тренером, который может сбросить их с трона. Мимо "рекордмайстра" не проходит никто из тех, кто хорошо проявляет себя в Бундеслиге. Нет сомнений, что Бавария рассматривает Алонсо, возможно даже, на долгосрочную перспективу. В назначении молодого специалиста заинтересован также Ливерпуль. У испанца хороший выбор, но не исключено, что он останется в Байере. Для мюнхенцев вариант с Хаби может стать рискованным. Как показывает время, игрокам "рекордмайстра" нужен опытный тренер с твердой рукой, которого они будут уважать и, возможно, побаиваться. В Байере испанца любят все, но Бавария – клуб другого масштаба, где может не помочь даже статус бывшего игрока.

Антонио Конте

Getty Images. Антонио Конте

Конте покинул Тоттенхэм в марте 2023 года. Все до сих пор помнят огненную пресс-конференцию специалиста, после которой стало понятно, что в лондонском клубе он не задержится. С тех пор итальянца связывали с разными клубами, преимущественно из Серии А. Да и сам Антонио заявлял о желании поработать в родном чемпионате. Среди желаемых клубов Конте называл Рому и Наполи. Однако римляне уже назначили Даниэле Де Росси, а в Неаполе играют в другом стиле, который, вероятно, не подойдет специалисту. Но, безусловно, опытный наставник не останется без работы на длительный период.

Есть информация, что у Конте есть договоренность с Миланом, но, судя по всему, она не железная. Во-первых, "россонери" рассматривают и других кандидатов на замену Стефано Пиоли (на всякий случай). Во-вторых, итальянца продолжают связывать с другими клубами. По слухам, Антонио очень интересен вариант с Баварией. Об интересе мюнхенцев к специалисту пока не сообщалось, но теоретически такой вариант возможен. Итальянец мог бы найти баланс между обороной и атакой, а также укрепить среднюю линию – всего этого сейчас как раз и не хватает "рекордмайстру". К тому же он работал с Гарри Кейном. Команды Конте не только хорошо обороняются, но и много забивают, если у него есть для этого подходящие исполнители.

Жозе Моуринью

Getty Images. Жозе Моуриньо

Моуринью не могли не связать с Баварией. Во-первых, есть свободный топ-тренер и топ-клуб, который ищет специалиста соответствующего уровня. Во-вторых, португалец ранее уже несколько раз мог возглавить "рекордмайстер", но постоянно что-то не складывалось. Кто знает, возможно, в этот раз все получится. Моуринью первым делом наладит игру Баварии в защите. Странно, что у мюнхенцев серьезные проблемы в этом плане, поскольку Тухель начинал именно с обороны, как только пришел в Челси. В распоряжении специалиста давно не было игроков такого уровня, поэтому было бы интересно посмотреть, что из этого получится.

Всем известен характер Жозе, который часто конфликтует с игроками. Но, возможно, нынешним футболистам Баварии как раз и нужен такой тренер, который будет гнуть свою линию. Сейчас у мюнхенцев тоже именитый и опытный наставник, но все же Тухель и Моуринью – фигуры разного масштаба. Жозе – это в первую очередь харизма, интеллект и большая медийная личность. К тому же португалец специализируется на еврокубках – то, что нужно "рекордмайстру". Возможно, при Моуринью Бавария снова станет Голливудом, но иногда риск оправдывается.

Текст: meta.ua/sport