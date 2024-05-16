ПУШИЧ: «Судаков выбыл максимум на 2 недели. Он поможет Украине на Евро»

15 мая состоялся финальный матч Кубка Украины между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков».

После завершения встречи главный тренер донецкого коллектива Марино Пушич прокомментировал успех своих подопечных:

– В субботу вы выиграли чемпионство, а теперь – Кубок. Опишите ваши эмоции сейчас.



– Сильные эмоции. Конечно, завоевать чемпионский дубль в таких турнирах является большим достижением для всех нас. Как я говорил, очень горжусь всеми в клубе, а особенно – своими игроками, которые проделали огромную работу в течение сезона. По моему мнению, мы заслужили эти оба титула, учитывая, как играли. Я очень счастливый человек сегодня.

– Неожиданно в заявке на матч не было Георгия Судакова. Учитывая, что он является одним из ключевых футболистов сборной Украины, хотелось бы услышать, какой характер имеет его повреждение и приблизительные сроки возвращения.



– К сожалению, Георгий травмировался на последней тренировке перед игрой. Но есть и хорошие новости – повреждение незначительное. Он выбыл максимум на две недели. Он в отличной форме, участвовал во всех играх, и я уверен, что к чемпионату Европы будет готов. И это хорошие новости. Нам не повезло, ведь мы не могли задействовать Судакова в этом матче, однако команда приложила большие усилия, и ребята справились, заменив его. Здесь я доволен. Не беспокойтесь о Судакове, он сможет помочь сборной Украины на Евро.

– Мистер, поздравляю с победой! Какая у вас главная футбольная мечта в «Шахтере» – сейчас и на будущее?



– На самом деле, главная футбольная мечта воплотилась сегодня – завоевать два титула с «Шахтером». Мы все, и я как тренер, этим очень гордимся. Дальше главная мечта – продолжать в том же темпе. Выиграть чемпионский дубль в первый год очень особым достижением, и я очень этому радуюсь.

– Удивила ли вас «Ворскла»? Если да, то чем именно?



– Вовсе нет. Мы знаем, как они играют, знаем о деталях, которые они всегда меняют, но мы хорошо реагировали, все было хорошо. На мой взгляд, когда ты играешь любой финал, то все строится вокруг победы. Я считаю, что мы контролировали большую часть игры, больше владели мячом. У обеих команд было немного моментов в первом тайме. Мы знали, что соперник будет играть в плотной защите и будет использовать контратаки. В одном таком эпизоде мы ошиблись, но спас хороший сейв. Однако мы неплохо играли на мяче, а во втором тайме даже лучше. Я думаю, во второй половине мы могли бы забить еще два или три гола. Нас ничего не удивило, потому что мы с ними уже играли, провели соответствующий анализ, мы хорошо умеем быстро адаптироваться к определенной ситуации на поле, если происходят какие-либо изменения. Но не было каких-либо значительных изменений по сравнению с первой игрой. Практически все то же самое. В этот раз только их вингеры стояли шире – в первой игре они играли больше внутри. Но это мелочь, не более.

– У «Шахтера» остаются еще два матча этого сезона. Планируете ли вы привлекать в этих играх легионеров или же будет ротация?



– Будет, но я не знаю, какая именно. Конечно, мне нужно это обдумать, потому что у нас много игроков, и некоторые не играли настолько часто, но очень усердно работали, поэтому они также заслуживают игрового времени. Я буду об этом думать завтра и послезавтра. Сейчас главное, что мы выиграли Кубок, и мы его отпразднуем. И да, ротация еще будет.

– Хочу вас поздравить от города Ровно с чемпионством и Кубком – это большое достижение для команды и для вас как тренера. Желаем опередить Динамо (Киев) за победами в УПЛ в последующие годы.



– Спасибо! Кто-то задавал мне этот вопрос в прошлый раз, и я сказал, что меня не беспокоит количество титулов у других команд. Я знаю, что это интересный момент, но для меня самое важное, что мы выигрываем титулы. А сколько? Надеюсь, много. И если эта деталь важна, а она, пожалуй, важна, то я очень рад этому. Так что мы будем продолжать работать, и надеюсь, в будущем выиграем еще больше титулов.

– Поздравляю с победой! Команда завоевала два титула. А есть ли такие матчи этого сезона, которые вы хотели бы поскорее забыть?



– Ни один. Потому что мы постоянно играли очень хорошо. Возможно, где-то могли быть какие-то детали в определенных частях игры, которые мы хотели бы изменить, но я отвечу вам так: если мы проиграли, кажется, «Днепру-1», то на самом деле это был один из лучших таймов, который мы провели. Поэтому в тот момент я сказал, что футбол – не всегда честная игра, потому что мы тогда очень хорошо сыграли. И я считаю, что мы потом реабилитировались и во втором матче с «Полесьем» выступили еще лучше, чем в первом, а счет был 0:0. Этот результат вызвал эмоции, потому что это очень трудно воспринять: ты думаешь, только если ты победил, это хорошо. Должен сказать, что мы постоянно играем в футбол на высоком уровне весь сезон – в Европе и в национальных соревнованиях. И, конечно, есть отрезки таймов, о которых я могу сказать, что они мне не нравятся, всегда есть такие детали, где ты мог бы сыграть лучше и нуждающихся в совершенствовании, но если вы посмотрите на наши выступления по первой игре с «Барселоной» , когда я приехал, и в последнюю, то они были на достаточно высоком уровне, которого мы достигли вместе.

Видеообзор матча Ворскла – Шахтер (1:2)