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Украина. Первая лига
16 мая 2024, 06:23 | Обновлено 16 мая 2024, 06:33
116
0

Герреро и Штогрин поднялись в топ-10 рейтинга УПЛ по системе гол плюс пас

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат остается лидером списка

16 мая 2024, 06:23 | Обновлено 16 мая 2024, 06:33
116
0
Герреро и Штогрин поднялись в топ-10 рейтинга УПЛ по системе гол плюс пас
ФК Заря. Эдуардо Герреро

​После матчей 28-го тура обновлен список бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пас.

Нападающий «Динамо» Владислав Ванат остается лидером, имея 13 голов и 10 ассистов (23 результативных действия).

На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, у которого 17 результативных действий (10 голов + 7 ассистов).

У хавбека львовского «Руха» Ильи Квасницы – 7 голов и 8 ассистов (15 очков), он занимает третье место в списке лучших.

Эдуардо Герреро из «Зари» в уик-энд сумел отличиться и подняться в рейтинге выше. Также гол забил Андрей Штогрин из «Черноморца» и закрепился в топ-10 списка.

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас:

  • 1. Владислав Ванат (Динамо): 13+10=23
  • 2. Виталий Буяльский (Динамо): 10+7=17
  • 3. Илья Квасница (Рух): 7+8=15
  • 4. Назар Волошин (Динамо): 7+7=14
  • 5. Даниил Сикан (Шахтер): 10+3=13
  • 6. Эдуардо Герреро (Заря): 9+4=13
  • 7. Андрей Штогрин (Черноморец): 8+5=13
  • 8. Александр Зубков (Шахтер): 5+8=13
  • 9. Алексей Гуцуляк (Днепр-1): 9+3=12
  • 10. Андрей Ярмоленко (Динамо): 8+4=12
  • 11. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+6=12

Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (13 забитых мячей), опережая Виталия Буяльского и Даниила Сикана (10 голов).

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск бомбардиры Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига лучший бомбардир Александр Зубков Алексей Гуцуляк Даниил Сикан Днепр-1 Владислав Ванат Назар Волошин Рух Львов Андрей Штогрин Дмитрий Крыськив Илья Квасница Эдуардо Герреро
Николай Степанюк Источник: УПЛ-ТВ
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