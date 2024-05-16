Герреро и Штогрин поднялись в топ-10 рейтинга УПЛ по системе гол плюс пас
Нападающий «Динамо» Владислав Ванат остается лидером списка
После матчей 28-го тура обновлен список бомбардиров текущего сезона УПЛ по системе гол+пас.
Нападающий «Динамо» Владислав Ванат остается лидером, имея 13 голов и 10 ассистов (23 результативных действия).
На втором месте в рейтинге – хавбек «Динамо» Виталий Буяльский, у которого 17 результативных действий (10 голов + 7 ассистов).
У хавбека львовского «Руха» Ильи Квасницы – 7 голов и 8 ассистов (15 очков), он занимает третье место в списке лучших.
Эдуардо Герреро из «Зари» в уик-энд сумел отличиться и подняться в рейтинге выше. Также гол забил Андрей Штогрин из «Черноморца» и закрепился в топ-10 списка.
Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас:
- 1. Владислав Ванат (Динамо): 13+10=23
- 2. Виталий Буяльский (Динамо): 10+7=17
- 3. Илья Квасница (Рух): 7+8=15
- 4. Назар Волошин (Динамо): 7+7=14
- 5. Даниил Сикан (Шахтер): 10+3=13
- 6. Эдуардо Герреро (Заря): 9+4=13
- 7. Андрей Штогрин (Черноморец): 8+5=13
- 8. Александр Зубков (Шахтер): 5+8=13
- 9. Алексей Гуцуляк (Днепр-1): 9+3=12
- 10. Андрей Ярмоленко (Динамо): 8+4=12
- 11. Дмитрий Крыськив (Шахтер): 6+6=12
Также Ванат лидирует в списке голеадоров сезона УПЛ (13 забитых мячей), опережая Виталия Буяльского и Даниила Сикана (10 голов).
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