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Украина. Премьер лига
16 мая 2024, 04:10 | Обновлено 16 мая 2024, 04:19
84
0

С помощью жеребьевки назначены судьи на матчи 29-го тура УПЛ

Жеребьевку провели Виталий Волочай и Максим Степаненко

16 мая 2024, 04:10 | Обновлено 16 мая 2024, 04:19
84
0
С помощью жеребьевки назначены судьи на матчи 29-го тура УПЛ
УАФ

У Будинку футболу в Києві відбулося жеребкування, за допомогою якого було призначено арбітрів на 29-й тур УПЛ 2023/24.

Цього разу участь у жеребкуванні взяли коментатор УПЛ ТБ Віталій Волочай та спортивний директор УПЛ Максим Степаненко.

Саме вони разом із Віктором Дердом визначили арбітрів на матчі 29-го туру.

Про впровадження процедури жеребкування при призначенні арбітрів говорив у своїй програмі президент УАФ Андрій Шевченко.

УПЛ. 29-й тур

18.05.2024

15:30. Динамо – Кривбас. Київ. Стадіон Динамо ім. В. В. Лобановського

Арбітр – Козик Я. В. (Мукачево), асистенти арбітра – Корнійко О. С. (Миргород), Марченко Д. Г. (Чернігів), четвертий арбітр – Райда М. М. (Закарпатська обл.), спостерігач арбітражу – Возняк С. І. (Миколаїв).

Арбітр ВАА – Іванов Ю.В. (Донецька обл.), асистент ВАА – Єрмоленко Р.М. (Чернігів), спостерігач ВАА – Войтюк О.М. (Запоріжжя). Делегат УАФ – Кучер О. М. (Рівне).

19.05.2024

13:00. ЛНЗ – Зоря. Черкаси. Центральний стадіон

Арбітр – Задиран С. С. (Київська обл.), асистенти арбітра – Миронов О. В. (Полтава), Стрілецька М. С. (Суми), четвертий арбітр – Резніков Д. М. (Кам'янське), спостерігач арбітражу – Арановський Є. А. (Хмельницький). Делегат УАФ – Безсмертний В. А. (Кропивницький).

15:30. Дніпро-1 – Шахтар. Дніпро. Стадіон Дніпро-Арена

Арбітр – Шурман Д. Л. (Київська обл.), асистенти арбітра – Скобля В. С. (Суми), Чопілко Т. Г. (Київська обл.), четвертий арбітр – Солов'ян О. М. (Київська обл.), спостерігач арбітражу – Ярменчук І. А. (УАФ).

Арбітр ВАА – Пасхал І. Ю. (Херсон), асистент ВАА – Володін В. В. (Херсон), спостерігач ВАА – Плужник О. О. (Харків). Делегат УАФ – Прохорович А. В. (Суми). Асистент делегата УАФ – Молгамов А. Л. (Суми).

15:30. Рух – Чорноморець. Львів. Стадіон Арена Львів

Арбітр – Омельченко О. В. (Слов'янськ), асистенти арбітра – Романов Д. М. (Дніпро), Марулін С. Ю. (Херсонська обл.), четвертий арбітр – Євтухов Д. Ю. (Дніпро), спостерігач арбітражу – Мосейчук Ю. Ю. (Чернівці).

Арбітр ВАА – Балакін М. О. (Київська обл.), асистент ВАА – Беркут О. А. (Суми), спостерігач ВАА – Овчар М. М. (Калуш). Делегат УАФ – Бондаренко Ю. В. (АР Крим).

15:30. Ворскла – Оболонь. Полтава. Стадіон Ворскла ім. О. Бутовського

Арбітр – Коваленко А. А. (Полтава), асистенти арбітра – Думенко В. П. (Харків), Поважний Я. О. (Харків), четвертий арбітр – Кубряк Д. В. (Одеса), спостерігач арбітражу – Мельничук В. Г. (Сімферополь).

Арбітр ВАА – Козиряцький М. С. (Запоріжжя), асистент ВАА – Запороженко Д. І. (Запоріжжя), спостерігач ВАА – Абдула А. Б. (Харків). Делегат УАФ – Дерев'янко Я. С. (Дніпро).

15:30. Верес – Олександрія. Рівне. Стадіон Авангард

Арбітр – Кальонов О. О. (Івано-Франківськ), асистенти арбітра – Куцев В. А. (Київська обл.), Матяш В. В. (Донецьк), четвертий арбітр – Заброда К. В. (Суми), спостерігач арбітражу – Можаровський Ю. А. (Львів). Делегат УАФ – Кузнецов М. С. (Хмельницький).

15:30. Минай – Колос. Минай. Стадіон Минай-Арена

Арбітр – Копієвський В. В. (Кропивницький), асистенти арбітра – Дебенко І. Б. (Івано-Франківськ), Дарійчук С. В. (Чернівецька обл.), четвертий арбітр – Панчишин Д. І. (Харків), спостерігач арбітражу – Шмигельський О. В. (Львів).

Арбітр ВАА – Романюк А. М. (Івано-Франківськ), асистент ВАА – Коротін В. І. (Черкаси), спостерігач ВАА – Дердо О. В. (Чорноморськ). Делегат УАФ – Наскалов В. Б. (Закарпатська обл.).

15:30. Металіст 1925 – Полісся. Київ. Стадіон Лівий берег.

Арбітр – Афанасьєв О. О. (Харків), асистенти арбітра – Павлінов О. В. (Одеса), Сухін В. В. (Одеса), четвертий арбітр – Бондаренко Д. Є. (Одеса), спостерігач арбітражу – Деревінський О. М. (Хмельницький).

Арбітр ВАА – Блавацький Р. А. (Львів), асистент ВАА – Чертоляс М. В. (Херсон), спостерігач ВАА – Швецов В. Б. (Одеса). Делегат УАФ – Нестрига Ю. Г. (Київ).

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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