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Украина. Премьер лига
16 мая 2024, 04:59 | Обновлено 16 мая 2024, 05:05
69
0

БАЕНКО: «Шесть африканцев? Кривбасс ищет футболистов во всем мире»

Гендиректор «Кривбасса» рассказал о кадровой политике криворожского клуба

16 мая 2024, 04:59 | Обновлено 16 мая 2024, 05:05
69
0
БАЕНКО: «Шесть африканцев? Кривбасс ищет футболистов во всем мире»
ФК Кривбасс. Владимир Баенко

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал о кадровой политике криворожского клуба:

– Клуб работает над сохранением ключевых исполнителей с прицелом на новый сезон и продлевает контракты. Значит ли это, что скелет команды будет сохранен?

– Да, в ближайшее время ждите новости по продлению контрактов с некоторыми игроками. С прошлого года мы начали работать с долгосрочными контрактами молодых футболистов, потому что это перспектива в будущем. Но для футбольного клуба нормальным является то, что клуб продает и покупает футболистов.

– Подходят к завершению арендные соглашения с защитниками Натанаэлем Сантини и Конаду Ядомом. Откройте занавес: какие планы у клуба на этих футболистов?

– Пока все на стадии переговоров. У нас есть опция выкупа как Натанаэля Сантини, так и Конада Ядома. Ближе к последнему туру мы соберемся с тренерским штабом, с президентом клуба и будем общаться относительно их будущего. Сантини уже дебютировал за нашу команду, Ядом – нет, но, я думаю, у него еще будет шанс.

– В команде – шесть африканских футболистов, которые со временем стали лидерами команды. Значит ли это, что Кривбасс продолжит искать усиление на этом континенте?

– «Кривбасс» ищет футболистов по всему миру, для нас нет отдельных континентов или какого-то направления. Потому что наша задача – найти хорошего футболиста, хорошего исполнителя, профессионала. Самое главное – это профессионализм, понимание игры главного тренера и желание главного тренера получить конкретного футболиста.

– Уже не за горами летнее межсезонье. Будет ли «Кривбасс» активен на трансферном рынке?

– Повторюсь, это нормальная ситуация, когда клуб обновляет конкуренцию в команде. Когда мы продаем и покупаем футболистов. Каждый игрок должен понимать, что на его место претендует еще как минимум один исполнитель. Конкуренция – это развитие, в свою очередь, развитие – это прогресс, как футболиста, так и всего Клуба. Поэтому мы всегда, каждый день, каждую минуту работаем над усилением.

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Владимир Баенко Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Конаду Ядом трансферы трансферы УПЛ
Николай Степанюк Источник: ФК Кривбасс
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