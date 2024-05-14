Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа, недавно восстановившийся от серьезных травм, летом может покинуть мадридский клуб.

По информации OKdiario, у бельгийского вратаря есть несколько соблазнительных предложений от клубов чемпионата Саудовской Аравии. Издание не исключает, что Тибо могут убедить эти предложения, учитывая его возраст и историю травм.

У Куртуа действует контракт с«Реалом» до лета 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе в финале ЛЧ.