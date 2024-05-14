Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Звездным вратарем интересуются клубы из Саудовской Аравии
Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа, недавно восстановившийся от серьезных травм, летом может покинуть мадридский клуб.
По информации OKdiario, у бельгийского вратаря есть несколько соблазнительных предложений от клубов чемпионата Саудовской Аравии. Издание не исключает, что Тибо могут убедить эти предложения, учитывая его возраст и историю травм.
У Куртуа действует контракт с«Реалом» до лета 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.
Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе в финале ЛЧ.
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