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  4. Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Испания
14 мая 2024, 22:23 |
3441
0

Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения

Звездным вратарем интересуются клубы из Саудовской Аравии

14 мая 2024, 22:23 |
3441
0
Куртуа может внезапно покинуть Реал. Тибо имеет соблазнительные предложения
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа, недавно восстановившийся от серьезных травм, летом может покинуть мадридский клуб.

По информации OKdiario, у бельгийского вратаря есть несколько соблазнительных предложений от клубов чемпионата Саудовской Аравии. Издание не исключает, что Тибо могут убедить эти предложения, учитывая его возраст и историю травм.

У Куртуа действует контракт с«Реалом» до лета 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

Ранее испанские СМИ сообщили, что все в «Реале» понимают, что Тибо Куртуа – лучший вратарь в мире, поэтому его нельзя оставлять на скамейке запасных на такой матч и ожидается, что бельгиец выйдет в стартовом составе в финале ЛЧ.

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Тибо Куртуа Реал Мадрид чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитро Олійник Источник: OK Diario
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