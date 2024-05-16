Тарас СТЕПАНЕНКО: «Рано расслабились, потому что могло быть 2:2»

15 мая состоялся финальный матч Кубка Украины между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков».

После завершения встречи полузащитник донецкого коллектива Тарас Степаненко прокомментировал победу в этом поединке:

– Я очень счастлив. В этом году мы выиграли все, что можно в Украине. Это показывает, что команда и клуб двигаются в правильном направлении. Растет молодежь, приобретает опыт. Растет молодежь, приобретает опыт и показывает хороший футбол. Это очень важно. Думаю, что «Шахтер» будет идти только вперед.

– Матч был довольно валидольный. Можно ли было не допускать такого?

– Да, мы уже потом расслабились, пропустив гол. Было несколько тревожных звонков, пару подач. Рано расслабились, потому что могло быть 2:2 и еще 30 минут. Хорошо, что так кончилось.

– «Ворскла» вас чем-то удивила?

– В принципе, нет. Они играли по той же схеме. Их крайние полузащитники немного по-другому играли. Тренеры в перерыве сменили тактику.

– В конце матча немного были зарубы. Все нормально, проехали, пожали руки?

– Нет, все нормально. Ничего криминального там не было.

– «Шахтер» сравнялся с «Динамо» по количеству украинских трофеев за время независимости. Это вас как-то мотивировало перед игрой?

– Это уже второй раз, когда мы догоняем «Динамо» за трофеями. Потом «Динамо» оторвалось. Теперь мы их догнали, и я очень верю, что в следующем году мы сможем обойти «Динамо».

– Как ваше самочувствие?

– У меня все нормально. Я уже восстановился после травмы. Это уже решение тренера, кто играет, а кто нет. Я уже 2 месяца тренируюсь, играю, – сказал Степаненко.

Видеообзор матча Ворскла – Шахтер (2:1)