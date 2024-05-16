Долганский объяснил, почему Ворскла проиграла финал Кубка Украины Шахтеру

15 мая состоялся финальный матч Кубка Украины между командами «Ворскла» Полтава и «Шахтер» Донецк. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков».

После завершения встречи наставник полтавчан Сергей Долганский прокомментировал поражение своих подопечных:

«У нас не было результатов, это давило на игроков, но психологического кризиса точно не было. Есть ответственность за результат, а его не было. А на такие игры как финал Кубка Украины даже не нужно настраивать футболистов. Люди играют ради этого.

Нам не хватило концентрации в мелочах. Все решили игровые моменты. При счете 0:0 могли забить гол, игра могла сложиться по-другому. Также недоработали в моментах, когда пропускали. Сейчас уже нет смысла анализировать, как мы играли. Есть результат. Это финал.

У меня большие воспоминания, связанные с Ровно. Я начинал здесь играть в футбол, делал первые шаги. Начиная свою тренерскую деятельность, я здесь играю в финале. Мои эмоции сегодня зашкаливали.

Дмитрий Ризнык? Сегодня он был моим соперником. После игры мы побеседовали с ним и с Андреем Пятовым. Они пытались меня поддержать. Нам есть о чем пообщаться, что припомнить.

Впереди две игры чемпионата Украины, нужно решить задачу сохранения прописки в Премьер-лиге. У нас есть определенные наработки на будущее, но сначала нужно решить сегодняшний вопрос», — сказал Сергей Долганский.

Видеообзор матча Ворскла – Шахтер (1:2)