Месси травмировался. Интер Майами без Кривцова не сумел выиграть матч в MLS
В ночь на 16 мая цапли сыграли вничью с «Орландо Сити» со счетом 0:0
В ночь на 16 мая состоялся матч очередного тура MLS между командами «Интер Майами» и «Орландо Сити». Игра завершилась со счетом 0:0.
Звездный аргентинский форвард Лионель Месси не попал в заявку на поединок. Сообщалось, что аргентинец пропустит эту встречу из-за дискомфорта в колене, вызванного небольшим повреждением.
Матч пропустил и украинский защитник «цапель» Сергей Кривцов. Луис Суарес вышел в стартовом составе и отыграл 64 минуты.
Сейчас «Интер Майами» занимает первое место в таблице Восточной конференции с 28 очками после 14 туров. У ближайшего преследователя «Цинциннати» 27 пунктов и 1 игра в запасе.
MLS. 15–16 мая
Интер Майами – Орландо Сити – 0:0
Points shared⚖️ & a clean sheet on the road ✅ pic.twitter.com/KqJ6ruSjkE— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 16, 2024
A hard-fought point at home 💪 @InterCo_Stadium | #VamosOrlando pic.twitter.com/MBaGsMh5u7— Orlando City SC (@OrlandoCitySC) May 16, 2024
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