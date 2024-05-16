Месси травмировался. Интер Майами без Кривцова не сумел выиграть матч в MLS

В ночь на 16 мая состоялся матч очередного тура MLS между командами «Интер Майами» и «Орландо Сити». Игра завершилась со счетом 0:0.

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси не попал в заявку на поединок. Сообщалось, что аргентинец пропустит эту встречу из-за дискомфорта в колене, вызванного небольшим повреждением.

Матч пропустил и украинский защитник «цапель» Сергей Кривцов. Луис Суарес вышел в стартовом составе и отыграл 64 минуты.

Сейчас «Интер Майами» занимает первое место в таблице Восточной конференции с 28 очками после 14 туров. У ближайшего преследователя «Цинциннати» 27 пунктов и 1 игра в запасе.

MLS. 15–16 мая

Интер Майами – Орландо Сити – 0:0