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  4. Месси травмировался. Интер Майами без Кривцова не сумел выиграть матч в MLS
Major League Soccer
16 мая 2024, 04:47 |
105
0

Месси травмировался. Интер Майами без Кривцова не сумел выиграть матч в MLS

В ночь на 16 мая цапли сыграли вничью с «Орландо Сити» со счетом 0:0

16 мая 2024, 04:47 |
105
0
Месси травмировался. Интер Майами без Кривцова не сумел выиграть матч в MLS
ФК Интер Майами

В ночь на 16 мая состоялся матч очередного тура MLS между командами «Интер Майами» и «Орландо Сити». Игра завершилась со счетом 0:0.

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси не попал в заявку на поединок. Сообщалось, что аргентинец пропустит эту встречу из-за дискомфорта в колене, вызванного небольшим повреждением.

Матч пропустил и украинский защитник «цапель» Сергей Кривцов. Луис Суарес вышел в стартовом составе и отыграл 64 минуты.

Сейчас «Интер Майами» занимает первое место в таблице Восточной конференции с 28 очками после 14 туров. У ближайшего преследователя «Цинциннати» 27 пунктов и 1 игра в запасе.

MLS. 15–16 мая

Интер Майами – Орландо Сити – 0:0

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Орландо Сити Интер Майами Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Луис Суарес Сергей Кривцов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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