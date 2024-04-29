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  4. Тиаго Силва планирует вернуться в Челси. Он любит клуб и город
Англия
29 апреля 2024, 14:34 |
216
0

Тиаго Силва планирует вернуться в Челси. Он любит клуб и город

Бразильский защитник когда-нибудь может получить должность в структуре или штабе «синих»

29 апреля 2024, 14:34 |
216
0
Тиаго Силва планирует вернуться в Челси. Он любит клуб и город
Getty Images/Global Images Ukraine. Тиаго Силва

В понедельник, 29 апреля 2024 года, бразильский защитник лондонского «Челси» Тиаго Силва официально объявил, что покинет клуб после завершения сезона 2023/24.

В прощальном видео для болельщиков команды 39-летний футболист сказал, что когда-то планирует вернуться в «Челси». Известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что это может произойти, но не в роли игрока.

Также отмечается, что Силва действительно любит «Челси» и Лондон, как и вся его семья. Важно, что его дети играют за академию «синих».

В этом сезоне Тиаго Силва сыграл в 34 поединках, отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Бразилии в 2 миллиона евро.

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Тиаго Силва Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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