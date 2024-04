Тиаго Силва планирует вернуться в Челси. Он любит клуб и город

В понедельник, 29 апреля 2024 года, бразильский защитник лондонского «Челси» Тиаго Силва официально объявил, что покинет клуб после завершения сезона 2023/24.

В прощальном видео для болельщиков команды 39-летний футболист сказал, что когда-то планирует вернуться в «Челси». Известный инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что это может произойти, но не в роли игрока.

Также отмечается, что Силва действительно любит «Челси» и Лондон, как и вся его семья. Важно, что его дети играют за академию «синих».

В этом сезоне Тиаго Силва сыграл в 34 поединках, отметившись 4 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Бразилии в 2 миллиона евро.

🔵🇧🇷 Thiago Silva really plans to return to Chelsea one day in non-playing role to be part of the club.



He loves #CFC and London, same for his family and kids in the Academy.



Silva had an important proposal from abroad in January but he rejected to help Chelsea until the end. pic.twitter.com/deI8b0WESA