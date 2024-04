ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции. 12-й титул парижского клуба в истории

ПСЖ досрочно стал чемпионом Франции. Это 12-й титул парижского клуба в истории.

Парижская команда стала недосягаемой для преследователей. Это определилось после того, как главный конкурент – Монако – потерял очки в игре против Лиона (2:3).

ПСЖ имеет 70 очков, далее идут: Монако (58), Брест (56), Лилль (55), Ницца (51). Ни одна из этих команд не сумеет отыграть отставание за три тура до конца чемпионата.

Парижская команда становилась чемпионом Франции 12 раз (1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024), причем 10 из 2 сезонов. Далее по количеству побед в Лиге 1 следуют: Сент-Этьен (10), Марсель (9), Монако, Нант (по 8), Лион (7), Бордо, Реймс (по 6), Лилль, Ницца (по 4),

Paris Saint-Germain are CHAMPIONS OF FRANCE for the 12th time in our history! 🏆❤️💙#ParisiensEtChampions pic.twitter.com/Zp7Yqsws93