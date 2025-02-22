Франция22 февраля 2025, 06:31 | Обновлено 22 февраля 2025, 06:47
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ВИДЕО. Они играли вдевятером. Ренн обыграл Реймс на старте тура во Франции
Единственный гол во встрече забил Арно Калимуэндо с пенальти на 10-й минуте
22 февраля 2025, 06:31 | Обновлено 22 февраля 2025, 06:47
37
0
Вечером 21 февраля прошел стартовый матч 23-го тура чемпионата Франции.
Ренн на домашней арене минимально обыграл Рэймс (1:0).
Единственный гол во встрече забил Арно Калимуэндо, реализовав пенальти на 10-й минуте.
Реймс завершал матч вдесятером – у гостей красные карточки получили Седрик Кипре и Хафиз Ибраим.
Чемпионат Франции. 23-й тур, 21 февраля
Ренн – Реймс – 1:0
Гол: Калимуэндо, 10 (пен)
Удаления: Кипре, 5 (Реймс), Ибраим, 89 (Реймс)
Видео гола и обзор матча
События матча
89’
Hafiz Ibrahim (Реймс) получает красную карточку.
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Арно Калимуэндо (Ренн).
5’
Седрик Кипре (Реймс) получает красную карточку.
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