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Чемпионат Франции
Ренн
21.02.2025 21:45 – FT 1 : 0
Реймс
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Франция
22 февраля 2025, 06:31 | Обновлено 22 февраля 2025, 06:47
37
0

ВИДЕО. Они играли вдевятером. Ренн обыграл Реймс на старте тура во Франции

Единственный гол во встрече забил Арно Калимуэндо с пенальти на 10-й минуте

22 февраля 2025, 06:31 | Обновлено 22 февраля 2025, 06:47
37
0
ВИДЕО. Они играли вдевятером. Ренн обыграл Реймс на старте тура во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 февраля прошел стартовый матч 23-го тура чемпионата Франции.

Ренн на домашней арене минимально обыграл Рэймс (1:0).

Единственный гол во встрече забил Арно Калимуэндо, реализовав пенальти на 10-й минуте.

Реймс завершал матч вдесятером – у гостей красные карточки получили Седрик Кипре и Хафиз Ибраим.

Чемпионат Франции. 23-й тур, 21 февраля

Ренн – Реймс – 1:0

Гол: Калимуэндо, 10 (пен)

Удаления: Кипре, 5 (Реймс), Ибраим, 89 (Реймс)

Видео гола и обзор матча

События матча

89’
Hafiz Ibrahim (Реймс) получает красную карточку.
10’
ГОЛ ! С пенальти забил Арно Калимуэндо (Ренн).
5’
Седрик Кипре (Реймс) получает красную карточку.
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чемпионат Франции по футболу Ренн Реймс видео голов и обзор Арно Калимуэндо удаление (красная карточка) пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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