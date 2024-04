Впервые в сезоне. Забарный не сыграет в матче Борнмута в АПЛ

В воскресенье, 28 апреля, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Брайтон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Виталити».

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный не попал в заявку на поединок. Такое случилось впервые в сезоне, ведь до этого 21-летний футболист не пропускал ни одной игровой минуты в АПЛ 2023/24.

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

Three changes from our midweek win 🔁



Let's keep it rolling, Chez 🍒 pic.twitter.com/aDPn1UB77n