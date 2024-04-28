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Англия
28 апреля 2024, 15:19 |
714
0

Впервые в сезоне. Забарный не сыграет в матче Борнмута в АПЛ

Матч «Борнмут» – «Брайтон» начнется в 16:00

28 апреля 2024, 15:19 |
714
0
Впервые в сезоне. Забарный не сыграет в матче Борнмута в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 28 апреля, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Брайтон».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Виталити».

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный не попал в заявку на поединок. Такое случилось впервые в сезоне, ведь до этого 21-летний футболист не пропускал ни одной игровой минуты в АПЛ 2023/24.

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

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Илья Забарный Борнмут Брайтон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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