Впервые в сезоне. Забарный не сыграет в матче Борнмута в АПЛ
Матч «Борнмут» – «Брайтон» начнется в 16:00
В воскресенье, 28 апреля, состоится матч 35-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Борнмут» и «Брайтон».
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Игра пройдет в Борнмуте на стадионе «Виталити».
Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на матч. Украинский защитник «вишен» Илья Забарный не попал в заявку на поединок. Такое случилось впервые в сезоне, ведь до этого 21-летний футболист не пропускал ни одной игровой минуты в АПЛ 2023/24.
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
Three changes from our midweek win 🔁— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) April 28, 2024
Let's keep it rolling, Chez 🍒 pic.twitter.com/aDPn1UB77n
TEAM NEWS! 🚨 Here's our starting XI to take on @AFCBournemouth in the #PL. 👀📝— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) April 28, 2024
📲 https://t.co/S3j1TIeLz3 // #BHAFC 🔵⚪️ pic.twitter.com/1tC65ynMSQ
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