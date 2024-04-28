Борнмут – Брайтон – 3:0. Впервые без Забарного. Видео голов и обзор матча

Вечером 28 апреля состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги.

«Борнмут», выступая без украинского защитника Ильи Забарного, разгромил «Брайтон» под руководством Роберто Де Дзерби, экс-коуча Шахтера (3:0).

В составе «вишен» голы забили Маркос Сенеси, Энес Унал и Джастин Клюйверт.

Илья Забарный впервые в сезоне не попал в заявку «Борнмута», причиной была названа простуда.

АПЛ. 35-й тур. 28 апреля

Борнмут – Брайтон – 3:0

Голы: Сенеси, 13, Унал, 52, Клюйверт, 87

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