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Борнмут
28.04.2024 16:00 – FT 3 : 0
Брайтон
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Англия
28 апреля 2024, 23:11 | Обновлено 28 апреля 2024, 23:17
45
0

Борнмут – Брайтон – 3:0. Впервые без Забарного. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 35-го тура Английской Премьер-лиги

28 апреля 2024, 23:11 | Обновлено 28 апреля 2024, 23:17
45
0
Борнмут – Брайтон – 3:0. Впервые без Забарного. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Вечером 28 апреля состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги.

«Борнмут», выступая без украинского защитника Ильи Забарного, разгромил «Брайтон» под руководством Роберто Де Дзерби, экс-коуча Шахтера (3:0).

В составе «вишен» голы забили Маркос Сенеси, Энес Унал и Джастин Клюйверт.

Илья Забарный впервые в сезоне не попал в заявку «Борнмута», причиной была названа простуда.

АПЛ. 35-й тур. 28 апреля

Борнмут – Брайтон – 3:0

Голы: Сенеси, 13, Унал, 52, Клюйверт, 87

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Энес Унал (Борнмут).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Сенеси (Борнмут).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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