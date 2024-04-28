Англия28 апреля 2024, 23:11 | Обновлено 28 апреля 2024, 23:17
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Борнмут – Брайтон – 3:0. Впервые без Забарного. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 35-го тура Английской Премьер-лиги
28 апреля 2024, 23:11 | Обновлено 28 апреля 2024, 23:17
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Вечером 28 апреля состоялся матч 35-го тура Английской Премьер-лиги.
«Борнмут», выступая без украинского защитника Ильи Забарного, разгромил «Брайтон» под руководством Роберто Де Дзерби, экс-коуча Шахтера (3:0).
В составе «вишен» голы забили Маркос Сенеси, Энес Унал и Джастин Клюйверт.
Илья Забарный впервые в сезоне не попал в заявку «Борнмута», причиной была названа простуда.
АПЛ. 35-й тур. 28 апреля
Борнмут – Брайтон – 3:0
Голы: Сенеси, 13, Унал, 52, Клюйверт, 87
Видео голов и обзор матча
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (Борнмут).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Энес Унал (Борнмут).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Сенеси (Борнмут).
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