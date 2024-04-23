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  4. ФОТО. Лицо 16-летнего парня перед стартом Мадрида, где он сыграет с Надалем
ATP
23 апреля 2024, 09:06 |
888
0

ФОТО. Лицо 16-летнего парня перед стартом Мадрида, где он сыграет с Надалем

Рафаэль в 1/64 финала Мастерса в столице Испании сыграет с Дарвином Бланчем

23 апреля 2024, 09:06 |
888
0
ФОТО. Лицо 16-летнего парня перед стартом Мадрида, где он сыграет с Надалем
Instagram. Дарвин Бланч

22 апреля состоялась жеребьевка грунтового турнира серии АТР 1000 в Барселоне (Испания).

Легендарный Рафаэль Надаль (АТР 512) в 1/64 финала Мастерса сыграет против 16-летнего американца Дарвина Бланча (АТР 1028), который получил wild card.

В своих социальных сетях Бланч опубликовал фото с реакцией на жеребьевку:

«Ребят, я играю с Надалем, какого чёрта», – написал Дарвин.

Для юного Бланча это будет всего второй матч на уровне АТР. 20 марта он уступил Томашу Махачу в первом раунде соревнований АТР 1000 в Майами со счетом 4:6, 2:6.

Надалю сейчас 37 лет. Разница в возрасте между соперниками составляет 21 год и 117 дней, что превысило разницу в 19 лет и 204 дня между Ришаром Гаске и Мартинос Ландалусе в Мадриде 2023 (рекордная разница в возрасте между теннисистами на Мастерсах).

ФОТО. Лицо 16-летнего парня перед стартом Мадрида, где он сыграет с Надалем

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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