ВИДЕО. Салюты и танцы. Бергамо радуется проходу Аталанты в 1/2 финала ЛЕ

Итальянская «Аталанта» дома уступила «Ливерпулю» (0:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. «Богиня» все равно прошла дальше, поскольу в Англии добыла комфортный триумф (3:0).

Сразу после матча на улицах города Бергамо начался праздник. Люди пели песни о футбольном клубе, машины сигналили в честь прохода в следущую стадию. Был даже запущен праздничный салют.

Стоит отметить, что для «Аталанты» это лишь второй выход в полуфинал еврокубка в истории – в сезоне 1987/1988 клуб дошел до этой стадии в Кубке Кубков, где дважды с одинаковым счетом (1:2) уступил бельгийскому «Мехелену».

Соперником представителя Серии А в 1/2 финала Лиги Европы будет французский «Марсель».

Notte di festa, caroselli e fuochi d’artificio a Bergamo per festeggiare la storica impresa dell’#Atalanta arrivata in Semifinale di #EuropaLeague



Amazing and festive night in Bergamo to celebrate historical Atalanta qualified to Europa League’s Semifinals pic.twitter.com/FCxzJhBjTP