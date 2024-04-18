Камбэк Клоппу не удался. Ливерпуль вылетел из Лиги Европы

Вечером 18 апреля в Бергамо состоялся ответный матч 1/4 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встречались «Аталанта» и «Ливерпуль».

Ливерпулю после фиаско в первой игре (0:3) надо было отыграть гандикап в три мяча.

Команда Юргена Клоппа сумела забить только один мяч усилиями Мохамеда Салаха в дебюте игры.

Ливерпуль вылетел из Лиги Европы, а Аталанта вышла в полуфинал, где сыграет против Бенфики или Марселя.

Лига Европы. 1/4 финала

Ответный матч, 18 апреля, Бергамо

Аталанта (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 0:1 (первый матч – 3:0)

Гол: Салах, 7 (пен)

Аталанта: Муссо, Дзаппакоста, Джимсити, Колашинац, Хин, Руджери, де Рон, Копмейнерс, Эдерсон (Пашалич, 75), Миранчук (Лукман, 79), Скамакка (де Кетеларе, 75).

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 72), ван Дейк, Конате, Робертсон (Дэннс, 79), Собослаи (Эллиотт, 67), Макаллистер, Джонс, Салах (Нуньес, 66), Диас (Диогу Жота, 66), Гакпо.

Предупреждения: Хин (43), Диас (43), Копмейнерс (77), Дзаппакоста (90+1).

Фотогалерея: Юрген Клопп