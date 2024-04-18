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Лига Европы
Проходит дальше Аталанта
18.04.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 0 : 1
Ливерпуль
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Лига Европы
18 апреля 2024, 23:55 | Обновлено 19 апреля 2024, 00:10
676
2

Камбэк Клоппу не удался. Ливерпуль вылетел из Лиги Европы

Красные сумели отыграть у Аталанты только один мяч из трех

18 апреля 2024, 23:55 | Обновлено 19 апреля 2024, 00:10
676
2
Камбэк Клоппу не удался. Ливерпуль вылетел из Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Вечером 18 апреля в Бергамо состоялся ответный матч 1/4 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встречались «Аталанта» и «Ливерпуль».

Ливерпулю после фиаско в первой игре (0:3) надо было отыграть гандикап в три мяча.

Команда Юргена Клоппа сумела забить только один мяч усилиями Мохамеда Салаха в дебюте игры.

Ливерпуль вылетел из Лиги Европы, а Аталанта вышла в полуфинал, где сыграет против Бенфики или Марселя.

Лига Европы. 1/4 финала

Ответный матч, 18 апреля, Бергамо

Аталанта (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 0:1 (первый матч – 3:0)

Гол: Салах, 7 (пен)

Аталанта: Муссо, Дзаппакоста, Джимсити, Колашинац, Хин, Руджери, де Рон, Копмейнерс, Эдерсон (Пашалич, 75), Миранчук (Лукман, 79), Скамакка (де Кетеларе, 75).

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнолд (Гомес, 72), ван Дейк, Конате, Робертсон (Дэннс, 79), Собослаи (Эллиотт, 67), Макаллистер, Джонс, Салах (Нуньес, 66), Диас (Диогу Жота, 66), Гакпо.

Предупреждения: Хин (43), Диас (43), Копмейнерс (77), Дзаппакоста (90+1).

Фотогалерея: Юрген Клопп

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Ливерпуль Аталанта Лига Европы Аталанта - Ливерпуль Юрген Клопп
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Octopus
Англия пока набрала наименьшее количество очков в рейтинг за 5 лет. Для Испании с Англией евросезон выдался явно неудачный. Хотя по кубку еще могут забрать, Испания - ЛЧ, Англия - ЛК, и так сказать, скрасить.
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+1
ALM
Це чорний тиждень для Англії в єврокубках. Залишилась лише Астон Вілла в ЛК.
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0
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