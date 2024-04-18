18 апреля на «Атлети Адзурри д’Италия» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Аталанта» встретится с «Ливерпулем». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ставки на матч Аталанта – Ливерпуль

Аталанта

Команда еще теоретически имеет шансы побороться за 4-е место в Кальчо. Там сейчас трое оторвались от всех остальных, а дальше пока что нет окончательной ясности. Но туров осталось мало, и форма бергамаски не впечатляет - тут скорее нужно думать, как бы из топ-6 не вывалиться. И пытаться себя проявить в других турнирах. Подопечные Гасперини дошли до полуфинала кубка Италии, правда, первый поединок проиграли там Фиорентине, и нужно в ответном компенсировать эти 0:1 во Флоренции. Ну, а в Лиге Европы итальянцы дважды оказались сильнее Спортинга, сначала в споре за первое место в своей группе в 2023-м году, а потом в марте, в 1/8 финала. Потом была поездка в Англию, и сенсационные 3:0 там.

Ливерпуль

Клуб все время работы Клоппа в Англии (а она заканчивается) боролся за успех. Но при этом часто сам себе и создавал проблемы. Если хочется квадрупл, нужно все-таки научиться преодолевать нынешний Манчестер Юнайтед. С ним имели преимущество в кубке, но в итоге вылетели из него из-за гола на 120+ минуте. Потом, единолично лидируя в АПЛ и доминируя весь первый тайм на Олд Траффорд, мерсисайдцы получают с центра поля после жуткой обрезки Куансы, и в итоге с трудом вырывают ничью. В Лиге Европы у красных не было проблем. Они экспериментальным составом и группу выиграли, и пражскую Спарту вынесли, хотя там счет не по игре был - кто это вспомнит? С итальянцами же все вышло строго наоборот - ничем не ответили на 3 пропущенных мяча.

Статистика личных встреч

До этого стороны пересекались в 2020-м году в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Тогда они обменялись выездными сухими победами.

Прогноз

GGBET считает фаворитом пары англичан. Но они, как показывают 0:1 с Кристал Пэлас, явно не в форме - ставим на хозяев при форе +1 гол (коэффициент - 1,77).