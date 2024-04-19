Аталанта – Ливерпуль – 0:1. Салах забил пенальти, но этого мало. Видео гола
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Вечером 18 апреля в Бергамо состоялся ответный матч 1/4 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встречались «Аталанта» и «Ливерпуль».
Ливерпулю после фиаско в первой игре (0:3) надо было отыграть гандикап в три мяча. Команда Юргена Клоппа сумела забить только один мяч усилиями Мохамеда Салаха в дебюте игры.
Ливерпуль вылетел из Лиги Европы, а Аталанта вышла в полуфинал, где сыграет против Марселя.
Лига Европы. 1/4 финала
Ответный матч, 18 апреля, Бергамо
Аталанта (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 0:1 (первый матч – 3:0)
Гол: Салах, 7 (пен)
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Мохамед Салах, 7 мин (пен)
События матча
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