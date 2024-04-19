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18.04.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 0 : 1
Ливерпуль
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Лига Европы
19 апреля 2024, 03:37 | Обновлено 19 апреля 2024, 03:57
130
0

Аталанта – Ливерпуль – 0:1. Салах забил пенальти, но этого мало. Видео гола

Смотрите видеообзор поединка четвертьфинала Лиги Европы

19 апреля 2024, 03:37 | Обновлено 19 апреля 2024, 03:57
130
0
Аталанта – Ливерпуль – 0:1. Салах забил пенальти, но этого мало. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Вечером 18 апреля в Бергамо состоялся ответный матч 1/4 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встречались «Аталанта» и «Ливерпуль».

Ливерпулю после фиаско в первой игре (0:3) надо было отыграть гандикап в три мяча. Команда Юргена Клоппа сумела забить только один мяч усилиями Мохамеда Салаха в дебюте игры.

Ливерпуль вылетел из Лиги Европы, а Аталанта вышла в полуфинал, где сыграет против Марселя.

Лига Европы. 1/4 финала

Ответный матч, 18 апреля, Бергамо

Аталанта (Италия) – Ливерпуль (Англия) – 0:1 (первый матч – 3:0)

Гол: Салах, 7 (пен)

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Мохамед Салах, 7 мин (пен)

События матча

7’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Ливерпуль Аталанта Лига Европы Юрген Клопп Аталанта - Ливерпуль Ибрагим Салах видео голов и обзор пенальти
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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