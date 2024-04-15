В четверг, 18 апреля, состоится второй матч 1/4 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Аталанта» и «Ливерпуль».

Матч состоится в итальянском Бергамо на стадионе «Стадио Атлети Адзурри д'Италия»

В первом поединке «Аталанта» победила со счетом 3:0.



Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прогноз поединка читайте в Telegram.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Аталанта – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция