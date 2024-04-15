Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Аталанта
18.04.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 3:0 - : -
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
15 апреля 2024, 15:51 |
39
0

Аталанта – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 апреля в 22:00 поединок 1/4 финала Лиги Европы

15 апреля 2024, 15:51 |
39
0
Аталанта – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 18 апреля, состоится второй матч 1/4 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Аталанта» и «Ливерпуль».

Матч состоится в итальянском Бергамо на стадионе «Стадио Атлети Адзурри д'Италия»

В первом поединке «Аталанта» победила со счетом 3:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

  • Прогноз поединка читайте в Telegram.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Аталанта – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Марсель – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вест Хэм – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Легендарный Ширер оценил фиаско Арсенала в игре с Астон Виллой
Аталанта Аталанта - Ливерпуль Ливерпуль Лига Европы смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
Футбол | 14 апреля 2024, 20:55 3
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера
ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера

Леверкузенский футбольный клуб впервые стал чемпионом Германии

Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Футбол | 14 апреля 2024, 20:25 37
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии
Хаби Алонсо это сделал! Байер уничтожил Вердер и стал чемпионом Германии

В 29-м туре Леверкузен обыграл соперников 5:0 и досрочно забрал Серебряную салатницу

Стало известно, почему Шабанов пропустил последние матчи Полесья
Футбол | 15.04.2024, 14:09
Стало известно, почему Шабанов пропустил последние матчи Полесья
Стало известно, почему Шабанов пропустил последние матчи Полесья
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Футбол | 15.04.2024, 12:12
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Довбик побил бомбардирский рекорд Саленко, продержавшийся 30 лет
Пушич недоволен действиям арбтров: «Мне было сложно это понять»
Футбол | 15.04.2024, 14:32
Пушич недоволен действиям арбтров: «Мне было сложно это понять»
Пушич недоволен действиям арбтров: «Мне было сложно это понять»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
Стала известна оценка Зинченко за поражение Арсенала в матче с Астон Виллой
14.04.2024, 21:13
Футбол
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
Будет скандал? Жирона и агент Довбика могли нарушить финансовый фейр-плей
15.04.2024, 08:00 37
Футбол
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
Украина – Румыния – 2:3. Фиаско. Сестры Киченок уступили Богдан и Кристиан
14.04.2024, 02:47 65
Теннис
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
13.04.2024, 21:01 3
Футбол
Экс-форвард Шахтера завершил карьеру, так и не появившись на поле
Экс-форвард Шахтера завершил карьеру, так и не появившись на поле
13.04.2024, 23:32
Футбол
Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
Анчелотти оценил матч против Мальорки, в котором Лунин сыграл на ноль
13.04.2024, 22:47 1
Футбол
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
Украина – Румыния – 2:1. Свитолина в трехчасовом матче неожиданно проиграла
13.04.2024, 21:15 24
Теннис
ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после удара игрока Мальорки
ВИДЕО. Ла Лига смакует эффектный сейв Лунина после удара игрока Мальорки
13.04.2024, 23:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем