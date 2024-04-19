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Лига Европы
Проходит дальше Аталанта
18.04.2024 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:0 0 : 1
Ливерпуль
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Лига Европы
19 апреля 2024, 01:41 | Обновлено 19 апреля 2024, 02:02
166
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КЛОПП: «Аталанта на 100% заслужила пройти дальше. Мы сосредоточимся на АПЛ»

Главный тренер «Ливерпуля» подвел итоги 1/4 финала ЛЕ для своего клуба

19 апреля 2024, 01:41 | Обновлено 19 апреля 2024, 02:02
166
1
КЛОПП: «Аталанта на 100% заслужила пройти дальше. Мы сосредоточимся на АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Наставник английского «Ливерпуля» Юрген Клопп доволен минимальной победой над «Аталантой» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы. Этого не хватило топ-клубу АПЛ, чтобы пройти дальше. Немецкий специалист признал, что итальянцы заслужили выйти в полуфинал турнира.

«Было понятно, что мы поставили перед собой огромное препятствие. Мне очень понравилась сегодняшняя игра с желанием и мощью, которые продемонстрировали ребята. Это было невероятно с их стороны.

Все было очень сложно, и в некоторых моментах мы слишком спешили. Мы выиграли матч, и это была та реакция, которую мы хотели показать. Это было трудно, и мы знали, что так и будет, но «Аталанта» на 100% заслужила пройти дальше.

Мы должны сосредоточиться на АПЛ, и это именно то, что мы будем делать с этого момента. Сегодня мы выиграли матч, поэтому возвращаемся к победам. У нас есть несколько дней, чтобы восстановиться перед матчем с «Фулхэмом». Это будет совсем другая игра, но она будет сложной.

У меня смешанные чувства. Мы вылетели, но я доволен игрой. Мы бы хотели выйти в финал и поехать в Дублин, но этого не будет. Теперь у нас осталось одно соревнование, и мы полностью погрузимся в него», – заявил Юрген Клопп.

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Юрген Клопп Ливерпуль Аталанта Аталанта - Ливерпуль Лига Европы
Руслан Травкин Источник: BBC
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Виктор Войцеховский
Как бы уже не было поздно сосредотачиваться на АПЛ. Хотя поглядим.
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