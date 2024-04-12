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Лига Европы
12 апреля 2024, 00:30 | Обновлено 12 апреля 2024, 01:21
142
0

Итоги дня Лиги Европы. Большое фиаско Ливерпуля, итальянское дерби

Вечером 11 апреля состоялись поединки 1/4 финала Лиги Европы

12 апреля 2024, 00:30 | Обновлено 12 апреля 2024, 01:21
142
0
Итоги дня Лиги Европы. Большое фиаско Ливерпуля, итальянское дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Вечером 11 апреля состоялись поединки 1/4 финала Лиги Европы.

Большое фиаско потерпел дома английский Ливерпуль. Команда Юргена Клоппа проиграла итальянской Аталанте со счетом 0:3.

В итальянском дерби Милан на домашней арене проиграл первый поединок Роме (0:1).

Португальская Бенфика с украинским голкипером Анатолием Трубиным переиграла французский Марсель (2:1).

Немецкий Байер получил комфортный гандикап в два мяча благодаря двум голам в конце матча против Вест Хэма (2:0).

Ответные матчи четвертьфиналов Лиги Европы пройдут через неделю, 18 апреля.

Лига Европы 2023/24. 1/4 финала

Первые матчи. 11 апреля

🔹 22:00. Байер (Германия) – Вест Хэм (Англия) – 2:0

Голы: Хофманн, 83, Бонифасе, 90+1

🔹 22:00. Бенфика (Португалия) – Марсель (Франция) – 2:1

Голы: Рафа Силва, 16, Анхель Ди Мария, 52 – Обамеянг, 67

🔹 22:00. Ливерпуль (Англия) – Аталанта (Италия) – 0:3

Голы: Скамакка, 38, 60, Пашалич, 83

🔹 22:00. Милан (Италия) – Рома (Италия) – 0:1

Гол: Манчини, 17

Результаты 1/4 финала

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Источник Sport.ua
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