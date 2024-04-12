Итоги дня Лиги Европы. Большое фиаско Ливерпуля, итальянское дерби
Вечером 11 апреля состоялись поединки 1/4 финала Лиги Европы
Вечером 11 апреля состоялись поединки 1/4 финала Лиги Европы.
Большое фиаско потерпел дома английский Ливерпуль. Команда Юргена Клоппа проиграла итальянской Аталанте со счетом 0:3.
В итальянском дерби Милан на домашней арене проиграл первый поединок Роме (0:1).
Португальская Бенфика с украинским голкипером Анатолием Трубиным переиграла французский Марсель (2:1).
Немецкий Байер получил комфортный гандикап в два мяча благодаря двум голам в конце матча против Вест Хэма (2:0).
Ответные матчи четвертьфиналов Лиги Европы пройдут через неделю, 18 апреля.
Лига Европы 2023/24. 1/4 финала
Первые матчи. 11 апреля
🔹 22:00. Байер (Германия) – Вест Хэм (Англия) – 2:0
Голы: Хофманн, 83, Бонифасе, 90+1
🔹 22:00. Бенфика (Португалия) – Марсель (Франция) – 2:1
Голы: Рафа Силва, 16, Анхель Ди Мария, 52 – Обамеянг, 67
🔹 22:00. Ливерпуль (Англия) – Аталанта (Италия) – 0:3
Голы: Скамакка, 38, 60, Пашалич, 83
🔹 22:00. Милан (Италия) – Рома (Италия) – 0:1
Гол: Манчини, 17
Результаты 1/4 финала
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