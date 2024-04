АНЧЕЛОТТИ: «Не усну перед игрой с Ман Сити, только если переем на ночь»

17 апреля на стадионе «Этихад» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3].

16 апреля главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой поделился мыслями накануне предстоящей игры:

«Матч с Ман Сити? Не смогу уснуть, только если я переем сегодня вечером. Я очень уверен в своей команде, и мы очень, очень хороши. Ничто не мешает мне уснуть.

Гвардиола сказал, что в первом матче мы его удивили? Есть ли у нас что-нибудь для второго матча? (Смеется) Нет, нет. Мы очень хорошо знаем друг друга. Гвардиола может быть уверен: завтра я не буду творить чудеса.

Стал ли Холанд более опасным после того, как сыграл на «Бернабеу»? Если говорить об отдельных людях, то он по-прежнему остается одним из самых опасных игроков Манчестер Сити. Тот факт, что он не раскрылся в первом матче, является заслугой защиты, но он лучший центральный нападающий в мире и всегда будет опасен.

Прошлогодние 4:0? Нужно думать о завтрашнем дне, не более того. Соревнуйтесь, сражайтесь и будьте уверены в себе. Первый матч был равным, с равным результатом, и впереди еще 90 минут, за которые может произойти все что угодно. У нас есть уверенность», – сказал Анчелотти.

🎙| Ancelotti: "Haaland is still one of the most dangerous players City have. He can be the best number 9 in the world, very, very dangerous." pic.twitter.com/P9ZSOuop3O