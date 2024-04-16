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  4. АНЧЕЛОТТИ: «Не усну перед игрой с Ман Сити, только если переем на ночь»
Лига чемпионов
16 апреля 2024, 22:59 |
610
0

АНЧЕЛОТТИ: «Не усну перед игрой с Ман Сити, только если переем на ночь»

Карло провел пресс-конференцию накануне важного матча в Лиге чемпионов

16 апреля 2024, 22:59 |
610
0
АНЧЕЛОТТИ: «Не усну перед игрой с Ман Сити, только если переем на ночь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

17 апреля на стадионе «Этихад» пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3].

16 апреля главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой поделился мыслями накануне предстоящей игры:

«Матч с Ман Сити? Не смогу уснуть, только если я переем сегодня вечером. Я очень уверен в своей команде, и мы очень, очень хороши. Ничто не мешает мне уснуть.

Гвардиола сказал, что в первом матче мы его удивили? Есть ли у нас что-нибудь для второго матча? (Смеется) Нет, нет. Мы очень хорошо знаем друг друга. Гвардиола может быть уверен: завтра я не буду творить чудеса.

Стал ли Холанд более опасным после того, как сыграл на «Бернабеу»? Если говорить об отдельных людях, то он по-прежнему остается одним из самых опасных игроков Манчестер Сити. Тот факт, что он не раскрылся в первом матче, является заслугой защиты, но он лучший центральный нападающий в мире и всегда будет опасен.

Прошлогодние 4:0? Нужно думать о завтрашнем дне, не более того. Соревнуйтесь, сражайтесь и будьте уверены в себе. Первый матч был равным, с равным результатом, и впереди еще 90 минут, за которые может произойти все что угодно. У нас есть уверенность», – сказал Анчелотти.

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Карло Анчелотти пресс-конференция Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Мадрид Манчестер Сити - Реал
Даниил Агарков Источник: AS
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