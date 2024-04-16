Анчелотти объяснил, почему суперзвездный игрок Реала стал меньше забивать
Наставник «галактикос» высказался о Джуде Беллингеме
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на результативность звездного полузащитника Джуда Беллингема. Англичанин в 2024 году забил четыре гола.
Почему Беллингем стал меньше забивать? Я прошу всех футболистов работать на команду. В первой части сезона он забил много мячей, от него этого мало кто ждал. Но в целом я прошу игроков работать на команду – его, Винисиуса, Родриго… Мы пропустили меньше всех мячей в Ла Лиге, это свидетельствует о том, что команда играет сплоченно. У нас могут отработать на оборону даже атакующие футболисты», – сказал Анчелотти.
В этом сезоне Беллингем провел за «Реал» во всех турнирах 34 матча, забил 20 голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее Беллингем признался, что испытывает сильное давление.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матч начнется в 22:00
Филипп Йоргенсен может перейти в «королевский клуб»