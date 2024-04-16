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  4. Анчелотти объяснил, почему суперзвездный игрок Реала стал меньше забивать
Испания
16 апреля 2024, 21:38 |
1419
2

Анчелотти объяснил, почему суперзвездный игрок Реала стал меньше забивать

Наставник «галактикос» высказался о Джуде Беллингеме

16 апреля 2024, 21:38 |
1419
2
Анчелотти объяснил, почему суперзвездный игрок Реала стал меньше забивать
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем и Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на результативность звездного полузащитника Джуда Беллингема. Англичанин в 2024 году забил четыре гола.

Почему Беллингем стал меньше забивать? Я прошу всех футболистов работать на команду. В первой части сезона он забил много мячей, от него этого мало кто ждал. Но в целом я прошу игроков работать на команду – его, Винисиуса, Родриго… Мы пропустили меньше всех мячей в Ла Лиге, это свидетельствует о том, что команда играет сплоченно. У нас могут отработать на оборону даже атакующие футболисты», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне Беллингем провел за «Реал» во всех турнирах 34 матча, забил 20 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее Беллингем признался, что испытывает сильное давление.

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Дмитро Олійник Источник: AS
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Комментарии 2
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LexХХХ
Саме про це колись і говорив Лобановський, про універсалізацію і колективні дії. А от в Челсі кожен тягне ковдру на себе, тому і результату нема.
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+1
Falko
Ну так і де Анчелотті пояснив, чому Белінгем став забивати менше?
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0
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