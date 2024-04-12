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  4. Беллингем признался, что испытывает сильное давление
Испания
12 апреля 2024, 11:29 |
227
0

Беллингем признался, что испытывает сильное давление

Джуд не привык к чрезмерному вниманию

12 апреля 2024, 11:29 |
227
0
Беллингем признался, что испытывает сильное давление
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем откровенно рассказал о выступлениях в самом популярном клубе мира, а также о трудностях, с которыми приходится сталкиваться.

«Здесь очень спокойно. Люди очень любят тебя. Они подносят футболистов на пьедестал, относятся к ним, как к сверхлюдям.

Все действительно очень стараются, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Таким, как я, это очень помогает. Я приехал из Бирмингема и Дортмунда, и там совсем не привык к тому, чтобы играть за такой большой клуб и находиться под пристальным вниманием», — приводит слова Беллингема издание Marca.

Добавим, что в дебютном сезоне в составе «сливочных» полузащитник в 33 матчах забил 20 голов и отдал 10 голевых передач во всех турнирах.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид
Источник Marca
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