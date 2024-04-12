Беллингем признался, что испытывает сильное давление

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем откровенно рассказал о выступлениях в самом популярном клубе мира, а также о трудностях, с которыми приходится сталкиваться.

«Здесь очень спокойно. Люди очень любят тебя. Они подносят футболистов на пьедестал, относятся к ним, как к сверхлюдям.

Все действительно очень стараются, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Таким, как я, это очень помогает. Я приехал из Бирмингема и Дортмунда, и там совсем не привык к тому, чтобы играть за такой большой клуб и находиться под пристальным вниманием», — приводит слова Беллингема издание Marca.

Добавим, что в дебютном сезоне в составе «сливочных» полузащитник в 33 матчах забил 20 голов и отдал 10 голевых передач во всех турнирах.