Экс-игрок сборной Украины получил травму и выбыл до конца сезона

Украинский полузащитник кипрской «Омонии» Роман Безус получил травму ахиллова сухожилия, из-за чего пропустит минимум полгода. Об этом сообщает местное издание ThisIsMappa.

Сам 33-летний футболист уже прокомментировал ситуацию в своем Instagram:

В этом сезоне Роман Безус провел 38 матчей за «Омонию», отметившись 14 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Украины в 600 тысяч евро.

Omonoia midfielder Roman Bezus has been ruled out for 6 months with a ruptured achilles tendon.



His contract is up in the summer so this is a huge setback for him. pic.twitter.com/WunnH45RqJ