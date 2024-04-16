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16 апреля 2024, 13:27 | Обновлено 16 апреля 2024, 13:28
541
0

Экс-игрок сборной Украины получил травму и выбыл до конца сезона

Роман Безус пропустит как минимум полгода

16 апреля 2024, 13:27 | Обновлено 16 апреля 2024, 13:28
541
0
Экс-игрок сборной Украины получил травму и выбыл до конца сезона
Twitter. Роман Безус

Украинский полузащитник кипрской «Омонии» Роман Безус получил травму ахиллова сухожилия, из-за чего пропустит минимум полгода. Об этом сообщает местное издание ThisIsMappa.

Сам 33-летний футболист уже прокомментировал ситуацию в своем Instagram:

«Давно не было постов, ждал завершения сезона. Но для меня сезон закончился раньше.

Так случилось. Я должен столкнуться с этой проблемой и выйти из нее лучше и сильнее. Я верю.

Дорогие болельщики и друзья, семья, я очень благодарен за вашу поддержку и веру в меня на протяжении сезона и сейчас. Вы продолжали поддерживать меня после незабитого пенальти, и верили в меня! Это были действительно особенные моменты.

Я хотел бы попросить вас об одном, чтобы вы поддерживали, верили и любили «Омонию», моих партнеров по команде. Даже когда будут трудные моменты, вы будете нужны им, чтобы сделать этот сезон особенным. Я верю в это».

В этом сезоне Роман Безус провел 38 матчей за «Омонию», отметившись 14 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Украины в 600 тысяч евро.

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Роман Безус Омония чемпионат Кипра по футболу травма травма ахилла
Источник Twitter
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