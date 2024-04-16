Экс-игрок сборной Украины получил травму и выбыл до конца сезона
Роман Безус пропустит как минимум полгода
Украинский полузащитник кипрской «Омонии» Роман Безус получил травму ахиллова сухожилия, из-за чего пропустит минимум полгода. Об этом сообщает местное издание ThisIsMappa.
Сам 33-летний футболист уже прокомментировал ситуацию в своем Instagram:
«Давно не было постов, ждал завершения сезона. Но для меня сезон закончился раньше.
Так случилось. Я должен столкнуться с этой проблемой и выйти из нее лучше и сильнее. Я верю.
Дорогие болельщики и друзья, семья, я очень благодарен за вашу поддержку и веру в меня на протяжении сезона и сейчас. Вы продолжали поддерживать меня после незабитого пенальти, и верили в меня! Это были действительно особенные моменты.
Я хотел бы попросить вас об одном, чтобы вы поддерживали, верили и любили «Омонию», моих партнеров по команде. Даже когда будут трудные моменты, вы будете нужны им, чтобы сделать этот сезон особенным. Я верю в это».
В этом сезоне Роман Безус провел 38 матчей за «Омонию», отметившись 14 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бывшего игрока сборной Украины в 600 тысяч евро.
Omonoia midfielder Roman Bezus has been ruled out for 6 months with a ruptured achilles tendon.— THIS IS MAPPA: FOOTBALL IN CYPRUS PODCAST (@ThisIsMappa) April 16, 2024
His contract is up in the summer so this is a huge setback for him. pic.twitter.com/WunnH45RqJ
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