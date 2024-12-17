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Англия
17 декабря 2024, 16:49 | Обновлено 17 декабря 2024, 17:08
233
0

Когда вернется в игру. Тренер Арсенала рассказал о состоянии Зинченко

Артета заявил, что украинец не сыграет в Кубке лиги

17 декабря 2024, 16:49 | Обновлено 17 декабря 2024, 17:08
233
0
Когда вернется в игру. Тренер Арсенала рассказал о состоянии Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Наставник «Арсенала» Микель Артета не знает, когда Александр Зинченко вернется в игру, однако из-за травмы украинец точно пропустит завтрашний матч Кубка лиги с «Кристал Пэлас».

«Александр Зинченко и Риккардо Калафьори все еще не восстановились. Они сыграть не смогут. Деклан Райс восстановился, по нему приму решение перед матчем», – сказал Артета.

Зинченко последний на этот момент раз выходил на поле 4 декабря. Игра в среду станет для лондонцев четвертой кряду без Александра.

В текущем сезоне футболист провел 9 матчей.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Микель Артета Кубок английской лиги по футболу Риккардо Калафьори травма
Иван Зинченко Источник: BBC
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