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Германия
17 декабря 2024, 14:48 | Обновлено 17 декабря 2024, 14:49
134
0

Не везет. Защитник Баварии во второй раз попал в лазарет в этом сезоне

Футболист Саша Боэ выбыл из-за травмы голеностопа

17 декабря 2024, 14:48 | Обновлено 17 декабря 2024, 14:49
134
0
Не везет. Защитник Баварии во второй раз попал в лазарет в этом сезоне
Getty Images/Global images Ukraine. Саша Боэ

Правый защитник мюнхенской «Баварии» Саша Боэ получил повреждение связок голеностопа на левой ноге во время тренировки с командой. Игрок уже второй раз в сезоне выбывает из состава из-за травмы.

Насколько серьезна травма, пока неизвестно. Также отсутствует информация о возможных сроках восстановления.

Ранее защитник с сентября и до начала ноября находился в лазарете из-за разрыва мениска.

Пока Саша сумел сыграть всего восемь матчей в сезоне. В ворота соперника Боэ не забивал, однако дважды отдал результативную передачу.

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Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига травма
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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