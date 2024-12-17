Не везет. Защитник Баварии во второй раз попал в лазарет в этом сезоне
Футболист Саша Боэ выбыл из-за травмы голеностопа
Правый защитник мюнхенской «Баварии» Саша Боэ получил повреждение связок голеностопа на левой ноге во время тренировки с командой. Игрок уже второй раз в сезоне выбывает из состава из-за травмы.
Насколько серьезна травма, пока неизвестно. Также отсутствует информация о возможных сроках восстановления.
Ранее защитник с сентября и до начала ноября находился в лазарете из-за разрыва мениска.
Пока Саша сумел сыграть всего восемь матчей в сезоне. В ворота соперника Боэ не забивал, однако дважды отдал результативную передачу.
Verletzung am Sprunggelenk – Sacha Boey fällt vorerst aus. ℹ️— FC Bayern München (@FCBayern) December 17, 2024
Gute und schnelle Genesung, Sacha! 🍀
Alle Infos: https://t.co/cxGHNENR94
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