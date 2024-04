Одноклубник Мудрика повторил результат легендарного Лэмпарда

В 33-м туре Английской Премьер-лиги лондонский «Челси» разгромил «Эвертон» со счетом 6:0.

21-летний полузащитник «пенсионеров» Коул Палмер четыре раза поразил ворота «ирисок». Он повторил достижение Фрэнка Лэмпарда.

Лэмпард до этого дня был последним футболистом, забивавшим за «Челси» 4 гола в игре чемпионата Англии. Фрэнк оформил покер в ворота «Астон Виллы» в марте 2010 года.

