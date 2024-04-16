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Англия
16 апреля 2024, 08:43 | Обновлено 16 апреля 2024, 08:53
162
0

Одноклубник Мудрика повторил результат легендарного Лэмпарда

Коул Палмер оформил покер в игре с «Эвертоном»

16 апреля 2024, 08:43 | Обновлено 16 апреля 2024, 08:53
162
0
Одноклубник Мудрика повторил результат легендарного Лэмпарда
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

В 33-м туре Английской Премьер-лиги лондонский «Челси» разгромил «Эвертон» со счетом 6:0.

21-летний полузащитник «пенсионеров» Коул Палмер четыре раза поразил ворота «ирисок». Он повторил достижение Фрэнка Лэмпарда.

Лэмпард до этого дня был последним футболистом, забивавшим за «Челси» 4 гола в игре чемпионата Англии. Фрэнк оформил покер в ворота «Астон Виллы» в марте 2010 года.

Ранее сообщалось, что «Челси» против «Эвертона» вспомнил позабытые впечатления.

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Коул Палмер чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси - Эвертон Челси
Источник Squawka
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