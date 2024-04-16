Одноклубник Мудрика повторил результат легендарного Лэмпарда
Коул Палмер оформил покер в игре с «Эвертоном»
В 33-м туре Английской Премьер-лиги лондонский «Челси» разгромил «Эвертон» со счетом 6:0.
21-летний полузащитник «пенсионеров» Коул Палмер четыре раза поразил ворота «ирисок». Он повторил достижение Фрэнка Лэмпарда.
Лэмпард до этого дня был последним футболистом, забивавшим за «Челси» 4 гола в игре чемпионата Англии. Фрэнк оформил покер в ворота «Астон Виллы» в марте 2010 года.
Ранее сообщалось, что «Челси» против «Эвертона» вспомнил позабытые впечатления.
Cole Palmer is the first Chelsea player to score FOUR goals in a single Premier League game since Frank Lampard in March 2010.— Squawka (@Squawka) April 15, 2024
Four? That's insane. pic.twitter.com/2sDXZMb8Hk
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