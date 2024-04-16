Англия16 апреля 2024, 07:12 | Обновлено 16 апреля 2024, 07:18
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2 года не видали. Челси против Эвертона вспомнил позабытые впечатления
«Синие» разгромили «ирисок» со счетом 6:0
16 апреля 2024, 07:12 | Обновлено 16 апреля 2024, 07:18
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В понедельник, 15 апреля, в 33-м туре чемпионата Англии «Челси» выяснил отношения с «Эвертоном» и добился крупной победы со счетом 6:0.
Это крупнейший выигрыш «пенсионеров» за последние два года.
В последний раз «Челси» побеждал с разницей как минимум в шесть мячей 9 апреля 2022 года. Тогда лондонцы обыграли «Саутгемптон» (6:0).
Более крупной победы не было у «синих» с октября 2021 года (7:0 над «Норвичем»).
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Как будто против нашего Динамо из Киева играли, когда, в конце порошенковщины - в марте 2019, там было 3:0 + 5:0.
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