2 года не видали. Челси против Эвертона вспомнил позабытые впечатления

В понедельник, 15 апреля, в 33-м туре чемпионата Англии «Челси» выяснил отношения с «Эвертоном» и добился крупной победы со счетом 6:0.

Это крупнейший выигрыш «пенсионеров» за последние два года.

В последний раз «Челси» побеждал с разницей как минимум в шесть мячей 9 апреля 2022 года. Тогда лондонцы обыграли «Саутгемптон» (6:0).

Более крупной победы не было у «синих» с октября 2021 года (7:0 над «Норвичем»).