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  4. 2 года не видали. Челси против Эвертона вспомнил позабытые впечатления
Англия
16 апреля 2024, 07:12 | Обновлено 16 апреля 2024, 07:18
137
1

2 года не видали. Челси против Эвертона вспомнил позабытые впечатления

«Синие» разгромили «ирисок» со счетом 6:0

16 апреля 2024, 07:12 | Обновлено 16 апреля 2024, 07:18
137
1
2 года не видали. Челси против Эвертона вспомнил позабытые впечатления
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 15 апреля, в 33-м туре чемпионата Англии «Челси» выяснил отношения с «Эвертоном» и добился крупной победы со счетом 6:0.

Это крупнейший выигрыш «пенсионеров» за последние два года.

В последний раз «Челси» побеждал с разницей как минимум в шесть мячей 9 апреля 2022 года. Тогда лондонцы обыграли «Саутгемптон» (6:0).

Более крупной победы не было у «синих» с октября 2021 года (7:0 над «Норвичем»).

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Эвертон Эвертон
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Southeast*
Как будто против нашего Динамо  из Киева играли,  когда,    в конце порошенковщины - в марте 2019,  там было 3:0  +  5:0.
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