Бывшая Герреро: «Он упал передо мной на колени и умолял»
Панамский форвард присылал девушкам интимные фото и видео, на которых видны его лицо
Кристина Крыжановская, уже бывшая девушка нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, рассказала интересную историю о панамском форварде:
«Это комедия. Герреро присылал девушкам свои интимные фото, где видно его лицо. Он стоит в форме «Динамо», приспустил шорты и держит в руках своего «младшего брата». Также видео отправлял, где занимается этими своими прелюдиями.
Герреро упал передо мной на колени: «Вaby, я тебя умоляю, ты можешь попросить, чтобы она никуда не выкладывала фото?». Я говорю: «Ты что, идиот?!». У меня начали трястись руки, я очень сильно перенервничала. За ту ночь я сбросила четыре килограмма и сейчас вешу 47 кг».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 22 февраля в 14:30 по Киеву
21 февраля в Ньоне состоялась жеребьевка второго по силе еврокубка