Бывшая Герреро: «Он упал передо мной на колени и умолял»

Кристина Крыжановская, уже бывшая девушка нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, рассказала интересную историю о панамском форварде:

«Это комедия. Герреро присылал девушкам свои интимные фото, где видно его лицо. Он стоит в форме «Динамо», приспустил шорты и держит в руках своего «младшего брата». Также видео отправлял, где занимается этими своими прелюдиями.

Герреро упал передо мной на колени: «Вaby, я тебя умоляю, ты можешь попросить, чтобы она никуда не выкладывала фото?». Я говорю: «Ты что, идиот?!». У меня начали трястись руки, я очень сильно перенервничала. За ту ночь я сбросила четыре килограмма и сейчас вешу 47 кг».