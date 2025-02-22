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  4. Бывшая Герреро: «Он упал передо мной на колени и умолял»
Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 10:13 | Обновлено 22 февраля 2025, 10:14
216
3

Бывшая Герреро: «Он упал передо мной на колени и умолял»

Панамский форвард присылал девушкам интимные фото и видео, на которых видны его лицо

22 февраля 2025, 10:13 | Обновлено 22 февраля 2025, 10:14
216
3
Бывшая Герреро: «Он упал передо мной на колени и умолял»
ФК Динамо Киев. Эдуардо Герреро

Кристина Крыжановская, уже бывшая девушка нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, рассказала интересную историю о панамском форварде:

«Это комедия. Герреро присылал девушкам свои интимные фото, где видно его лицо. Он стоит в форме «Динамо», приспустил шорты и держит в руках своего «младшего брата». Также видео отправлял, где занимается этими своими прелюдиями.

Герреро упал передо мной на колени: «Вaby, я тебя умоляю, ты можешь попросить, чтобы она никуда не выкладывала фото?». Я говорю: «Ты что, идиот?!». У меня начали трястись руки, я очень сильно перенервничала. За ту ночь я сбросила четыре килограмма и сейчас вешу 47 кг».

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Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская Динамо Киев lifestyle
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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ВЕЛИКИЙ И МАГУЧИЙ ШАХТЁР
МНЕ И МАЕЙ КРОТО БОТО БАНДЕ ХОЧЭТЬСЦА ПАСМАТТРЕТЬ НА МЛАДШЕВА БРАТА ГЕРЕРИ МИ КРОТО БОТИ ЛЮБЕМ БАЛЬШИЕ ПРИБОРИ
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+1
VovanSidorovi4
Улица Красных Фонарей в Амстердаме отдыхает.
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0
Strontium
Значит Суркису нравятся такие.   Приспустил шорты и держит в руках своего «младшего брата»,  и кричит: Динамо навсегда!
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0
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