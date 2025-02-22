Они сделают все. Челси предложил космические условия конкуренту Мудрика
Нико Уильямс может покинуть «Атлетик»
Лондонский «Челси» интересуется левым вингером баскского «Атлетика Бильбао» Нико Уильямсом, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, руководство «синих» пойдет на все ради этого трансфера и готово сделать 22-летнего футболиста самым высокооплачиваемым игроком клуба.
Напомним, на позиции левого вингера в «Челси» выступает украинец Михаил Мудрик, но пока он не может участвовать в матчах и тренировках из-за отстранения по делу о допинге.
В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
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