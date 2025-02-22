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Англия
22 февраля 2025, 09:46 | Обновлено 22 февраля 2025, 09:47
642
1

Они сделают все. Челси предложил космические условия конкуренту Мудрика

Нико Уильямс может покинуть «Атлетик»

22 февраля 2025, 09:46 | Обновлено 22 февраля 2025, 09:47
642
1
Они сделают все. Челси предложил космические условия конкуренту Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Лондонский «Челси» интересуется левым вингером баскского «Атлетика Бильбао» Нико Уильямсом, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, руководство «синих» пойдет на все ради этого трансфера и готово сделать 22-летнего футболиста самым высокооплачиваемым игроком клуба.

Напомним, на позиции левого вингера в «Челси» выступает украинец Михаил Мудрик, но пока он не может участвовать в матчах и тренировках из-за отстранения по делу о допинге.

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

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Нико Уильямс Челси Атлетик Бильбао трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: Todofichajes.com
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Serhii P.
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