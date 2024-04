ВИДЕО. Кумир детства. Тренер Боруссии сделал селфи с Дель Пьеро

Вчера, 10 апреля «Боруссия» Дортмунд в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов на выезде проиграла «Атлетико» Мадрид со счетом 1:2.

После матча главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич давал интервью легендарному Алессандро Дель Пьеро, который сейчас работает на телевидении. После завершения интервью Терзич попросил великого итальянца сфотографироваться с ним. Тренер признался, что Дель Пьеро является его главным кумиром в футболе:

Del Piero is such a legend that even the coaches he interviews ask him for a selfie ❤️🤳 @CBSSportsGolazo



pic.twitter.com/vEdZR3Xokz