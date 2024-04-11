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  4. ВИДЕО. Кумир детства. Тренер Боруссии сделал селфи с Дель Пьеро
Лига чемпионов
11 апреля 2024, 23:39 |
171
1

ВИДЕО. Кумир детства. Тренер Боруссии сделал селфи с Дель Пьеро

Легендарный итальянец – кумир Эдина Терзича

11 апреля 2024, 23:39 |
171
1
ВИДЕО. Кумир детства. Тренер Боруссии сделал селфи с Дель Пьеро

Вчера, 10 апреля «Боруссия» Дортмунд в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов на выезде проиграла «Атлетико» Мадрид со счетом 1:2.

После матча главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич давал интервью легендарному Алессандро Дель Пьеро, который сейчас работает на телевидении. После завершения интервью Терзич попросил великого итальянца сфотографироваться с ним. Тренер признался, что Дель Пьеро является его главным кумиром в футболе:

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Алессандро Дель Пьеро Эдин Терзич Боруссия Дортмунд Атлетико - Боруссия Д Лига чемпионов видео
Источник Sport.ua
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lizerginnn
Завжди вболівав за Мілан. Але Дель П"єро - це реально крутий чувак!
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