ВИДЕО. Кумир детства. Тренер Боруссии сделал селфи с Дель Пьеро
Легендарный итальянец – кумир Эдина Терзича
Вчера, 10 апреля «Боруссия» Дортмунд в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов на выезде проиграла «Атлетико» Мадрид со счетом 1:2.
После матча главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич давал интервью легендарному Алессандро Дель Пьеро, который сейчас работает на телевидении. После завершения интервью Терзич попросил великого итальянца сфотографироваться с ним. Тренер признался, что Дель Пьеро является его главным кумиром в футболе:
Del Piero is such a legend that even the coaches he interviews ask him for a selfie ❤️🤳 @CBSSportsGolazo— Italian Football TV (@IFTVofficial) April 11, 2024
pic.twitter.com/vEdZR3Xokz
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