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Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
10.04.2024 22:00 – FT 2 : 1
Боруссия Д
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Лига чемпионов
10 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 11 апреля 2024, 00:31
443
0

Едва не спаслись. Атлетико с минимальным преимуществом обыграл Боруссию Д

В первом тайме доминировали хозяева, второй прошел при полном преимуществе гостей

10 апреля 2024, 23:59 | Обновлено 11 апреля 2024, 00:31
443
0
Едва не спаслись. Атлетико с минимальным преимуществом обыграл Боруссию Д
twitter.com/Atleti

В среду, 10 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретились мадридский «Атлетико» (Испания) и дортмундская «Боруссия» (Германия).

Хозяева с первой минуты начали активно давить на игроков «Боруссии». Прессинг был очень мощным, и он быстро дал результат. Уже на четвертой минуте «Атлетико» открыл счет, воспользовавшись ошибками гостей. Кобель долго думал, кому отдать передачу, в итоге отпасовал на Матсена, который перед своей штрафной находился под давлением игрока «Атлетико». Нидерландец ошибся, отдав неточный пас. Мяч оказался у Де Пауля, который был сам перед воротами и без проблем переиграл голкипера. Через две минуты «матрасники» снова могли забить гол. После навеса с левого фланга Витцель в прыжке пробил по воротам пяткой, но на этот раз Кобель спас свою команду.

twitter.com/Atleti

В середине первого тайма подопечные Симеоне несколько ослабили давление на гостей. Благодаря этому игроки немецкого клуба получили возможность приблизиться к штрафной площадке соперника. На 31-й минуте они наконец-то смогли нанести удар по воротам. Нмеча пробил головой после навеса с углового, мяч пролетел мимо ворот.

Сразу после этого немцы пропустили во второй раз. И снова причиной стали их ошибки. После вбрасывания из аута от Молины игрок «Боруссии», пытавшийся завладеть мячом, ошибся перед своей штрафной. Футбольный снаряд оказался у Гризмана, который выполнил пас налево на Лино. Бразилец без проблем переиграл голкипера.

За две минуты до свистка на перерыв впервые в матче пришлось серьезно поработать голкиперу «Атлетико» Облаку. Он в падении достал мяч, летевший в угол ворот после удара Матсена примерно с двадцати метров.

Во втором тайме хозяева отключили высокий прессинг, встречали оппонентов на своей половине поля. Немцы проводили в атаке гораздо больше времени, чем в первом тайме. Однако в течение половины игрового времени подопечные Симеоне уверенно защищались и не позволяли гостям создавать моменты. Ситуация изменилась после выхода на поле Аллера и Байно-Гиттенса. Эти игроки значительно обострили атакующие действия дортмундцев. Именно Аллер сумел забить гол, существенно повысивший шансы его команды на успех в двухматчевом противостоянии. На 81-й минуте Брандт отдал пас в штрафную на Аллера, тот неудачно принял мяч, но все же смог мощно пробить с разворота в ближний угол ворот. Правда, незадолго до этого эпизода Лино чуть не довел счет до разгромного: бразилец после классной передачи от Гризмана пробил с близкого расстояния, но Кобель чудом совершил сейв.

twitter.com/BVB

На последних минутах матча у немцев было две возможности, чтобы сравнять счет. На 87-й минуте Байно-Гиттенс нанес удар из-за пределов штрафной площадки – перекладина. На последней компенсированной минуте Брандт пробил головой, но мяч попал в крестовину.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

«Атлетико» – «Боруссия» – 2:1

Голы: Де Пауль (4), Лино (32) – Аллер (81).

Предупреждения: Лино (27), Льоренте (29), Хименес (75) – Эмре Джан (24), Матсен (53).

«Атлетико»: Облак – Молина (Сауль, 90), Витцель (Савич, 90) Хименес – Аспиликуэта, Коке, Де Пауль (Корреа, 80), Льоренте, Лино (Рикельме, 90) – Гризманн, Мората (Барриос, 63).

«Боруссия»: Кобель – Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Матсен – Забитцер (Ройс, 85), Эмре Джан (Озджан, 85), Нмеча (Брандт, 46), Санчо, Адееми (Байно-Гиттенс, 73) – Фуллкруг (Аллер, 63).

Арбитр: Марко Гидо (Италия).

Стадион: «Ванда Метрополитано».

АТЛЕТИКО – БОРУССИЯ Д. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьен Алле (Боруссия Д).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Самуел Лино (Атлетико Мадрид).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Атлетико Мадрид).
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Источник Sport.ua
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