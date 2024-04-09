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  4. Атлетико М – Боруссия Д. Текстовая трансляция матча
Лига чемпионов
09 апреля 2024, 23:48 |
102
0

Атлетико М – Боруссия Д. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией четвертьфинального поединка Лиги чемпионов УЕФА

09 апреля 2024, 23:48 |
102
0
Атлетико М – Боруссия Д. Текстовая трансляция матча
Spartan Race

В среду, 10 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся мадридский «Атлетико» (Испания) и дортмундская «Боруссия» (Германия). Поединок состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало назначено на 22:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Атлетико» в первом раунде плей-офф по пенальти прошел итальянский «Интер» (на выезде 0:1, дома 2:1, пен. 3:2). «Боруссия» выбила из турнира нидерландский ПСВ (1:1 на выезде, 2:0 дома).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Боруссия», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Боруссия Дортмунд Атлетико Мадрид Лига чемпионов Атлетико - Боруссия Д текстовая трансляция
Источник Sport.ua
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