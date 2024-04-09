В среду, 10 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся мадридский «Атлетико» (Испания) и дортмундская «Боруссия» (Германия). Поединок состоится в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало назначено на 22:00 по киевскому времени.

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«Атлетико» в первом раунде плей-офф по пенальти прошел итальянский «Интер» (на выезде 0:1, дома 2:1, пен. 3:2). «Боруссия» выбила из турнира нидерландский ПСВ (1:1 на выезде, 2:0 дома).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетико» – «Боруссия», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.