10 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играли «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд (2:1).

Команды встречались в Мадриде на стадионе «Метрополитано».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Хозяева в первом тайме получили комфортное преимущество благодаря голам Родриго де Пауля и Самуэля Лино.

Однако Себастьен Алле отыграл один мяч для Боруссии Д в конце игры.

Ответный поединок состоится 16 апреля в Дортмунде на «Вестфаленштадионе». Правило выездного гола не действует.

Лига чемпионов. 1/4 финала

Первый матч. Мадрид, 10 апреля

Атлетико М (Испания) – Боруссия Д (Германия) – 2:1

Голы: Родриго Де Пауль, 5, Самуэль Лино, 32 – Себастьен Алле, 81

Атлетико М – Боруссия Д – 2:1. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Родриго Де Пауль, 4 мин.

ГОЛ! 2:0. Самуэль Лино, 32 мин.

ГОЛ! 2:1. Себастьян Алле, 81 мин.