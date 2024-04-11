Атлетико М – Боруссия Д – 2:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов
10 апреля в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов играли «Атлетико» Мадрид и «Боруссия» Дортмунд (2:1).
Команды встречались в Мадриде на стадионе «Метрополитано».
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Хозяева в первом тайме получили комфортное преимущество благодаря голам Родриго де Пауля и Самуэля Лино.
Однако Себастьен Алле отыграл один мяч для Боруссии Д в конце игры.
Ответный поединок состоится 16 апреля в Дортмунде на «Вестфаленштадионе». Правило выездного гола не действует.
Лига чемпионов. 1/4 финала
Первый матч. Мадрид, 10 апреля
Атлетико М (Испания) – Боруссия Д (Германия) – 2:1
Голы: Родриго Де Пауль, 5, Самуэль Лино, 32 – Себастьен Алле, 81
Атлетико М – Боруссия Д – 2:1. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Родриго Де Пауль, 4 мин.
ГОЛ! 2:0. Самуэль Лино, 32 мин.
ГОЛ! 2:1. Себастьян Алле, 81 мин.
События матча
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